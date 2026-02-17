Obľúbený poľský reťazec otvorí ďalšiu predajňu, hľadá už aj zamestnancov. Na Slovensku má smelé plány

Posledné dva roky boli z hľadiska expanzie nových reťazcov pre slovenský maloobchodný trh mimoriadne bohaté. Nechýbali ani značky známe hlavne z Poľska, medzi ktorými sa objavil aj Ochnik – ten pod Tatry vstúpil ešte na jeseň v roku 2024 a zatiaľ si to namieril iba do krajských miest. Ako sa zdá, v tomto trende bude pokračovať.
Po prvej otvorenej predajni v trenčianskom nákupnom centre OC Laugarício následne zákazníkom sprístupnil Ochnik aj prevádzku v Nitre. Podľa nových zverejnených pracovných ponúk teraz mieri do Banskej Bystrice.
Na Slovensku chcú aj ďalšie predajne
Tradičný rodinný obchodník má v súčasnosti u našich severných susedov, kde pôsobí od roku 1989, otvorených viac ako 100 predajní a na slovenskom trhu vidí dobrú príležitosť na rozvoj svojho podnikania. Ochnik sa špecializuje na oblečenie, konkrétne na výrobu a predaj kožených produktov. V jeho sortimente zákazníci nájdu aj rôzne doplnky.
Na rozdiel od väčšiny nových predajcov, Ochnik nemôžeme kategorizovať ako diskontný či lacný reťazec. Portfólio produktov tvoria kvalitnejšie kožené veci, pričom ich cenová škála sa pohybuje v desiatkach, ba až stovkách eur. Tomu zodpovedajú aj lokality, do ktorých spoločnosť vstupuje. U nás to sú zatiaľ väčšie mestá a známe nákupné centrá, kde sa predpokladá vyššia fluktácia potenciálnych zákazníkov a tiež ich vyššia kúpyschopnosť.
Po Trenčíne a Nitre by mal Ochnik zamieriť do banskobystrického shoppingu Europa SC. Slovenská eseročka tu inzeruje ponuky na pozície: vedúci predajne, asistent predaja a pomocný pracovník/brigádnik. Termín nástupu je určený ešte počas februára, konkrétny dátum otvorenia však zatiaľ nie je známy.
Pobočka v Banskej Bystrici bude treťou tuzemskou prevádzkou, no Poliaci majú u nás výrazne ambicióznejšie plány.
„V priebehu nasledujúcich troch rokov chceme otvoriť približne 15 pobočiek a zintenzívniť aktivity súvisiace s budovaním rozpoznateľnosti značky na slovenskom trhu,“ uviedol pre interez počas vlaňajšieho leta predseda predstavenstva značky Marcin Ochnik. Zároveň nám potvrdil, že ďalšie lokality sú v štádiu rokovania.
Spolu s možnosťou nakúpiť si oblečenie v kamenných prevádzkach, môžu Slováci využiť aj existujúci internetový obchod. Ochnik v ňom ponúka pánsku a dámsku módu, doplnky na cestovanie či rôzne kožené výrobky. Podľa slov Marcina Ochnika chce spoločnosť naďalej rozvíjať aj túto platformu.
