Do koša vyhadzujete desiatky eur a ani o tom neviete. Slováci robia v obchodoch chyby, pomôcť má nový projekt

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Jakub Baláž
Za zbytočným plytvaním je často nevedomosť slovenských spotrebiteľov.

Zvyšujúce sa ceny potravín či sortimentu v obchodných reťazcoch nútia mnohých Slovákov premýšľať, čo si do svojho nákupného košíka vložia. Viacerí z nich však úplne nerozumejú etiketám, čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť aj to, že do koša vyhodia konzumovateľné potraviny. Ročne sa tak pripravia o desiatky, ba až stovky eur.

Nejasnosti spotrebiteľov v označovaní potravín totiž patria medzi významné dôvody, prečo ich domácnosti zbytočne vyhadzujú. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Flash Eurobarometer 425 zameraného na plytvanie potravinami, na tlačovej konferencii o tom informovala Potravinárska komora Slovenska (PKS).

Problémové sú napríklad dátumy

Je pomerne bežnou praxou, že spotrebitelia počas nákupov kontrolujú dátumy uvedené na obaloch. V tomto smere rozlišujeme označenia „spotrebujte do“ a „minimálna trvanlivosť do“. „Nesprávna interpretácia týchto pojmov vedie k tomu, že mnohé potraviny sú vyhadzované, aj keď by mohli byť ešte spotrebované,“ uviedla riaditeľka PKS Jana Venhartová.

Prvý spomínaný pojem sa väčšinou viaže na bezpečnosť potraviny a týka sa mäsových produktov, ktoré po uvedenom dátume nemusia byť bezpečné na konzumáciu. Naopak, minimálna trvanlivosť informuje o kvalite potraviny a o akejsi garancii výrobcu, že počas tejto doby bude bezpečne konzumovateľná. Neznamená to ale, že po takomto dátume je automaticky zlá, čo mnohí spotrebitelia nevedia.

Foto: TS (Freepik)

V nevedomosti potom môžu do koša vyhodiť aj tovar, ktorý mohol byť bezpečne skonzumovaný. Podľa štúdie Európskej komisie až 10 % potravinového odpadu vytvoreného ročne v krajinách EÚ môže vzniknúť pre nesprávne pochopenie označovania dátumov.

Výsledky zároveň naznačujú, že verejnosť má záujem o zrozumiteľnejšie a jasnejšie informácie na obaloch. Významnú úlohu zohrávajú aj odporúčania týkajúce sa skladovania, ktoré môžu predĺžiť použiteľnosť výrobkov a znížiť mieru plytvania.

Nová komunikačná kampaň

PKS v súvislosti s uvedenými informáciami spúšťa novú kampaň, ktorej cieľom je pomôcť spotrebiteľom lepšie porozumieť označovaniu potravín. Okrem edukačného webu či príspevkov na sociálne siete bola pripravená aj tlačená brožúra, ktorá bude distribuovaná na výstavách a akciách organizovaných PKS.

