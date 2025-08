Obľúbený herec sa po 6 rokoch oholil a nespoznáte ho: Neznáša to, priznal, reakcie ľudí vás dostanú

Herec Jason Momoa si získal široké fanúšikovské publikum aj svojím vzhľadom, ktorý sa mnohým zdá byť neodolateľný. Po dlhých rokoch sa však zmenil na nepoznanie.

„Šesť rokov som sa neholil, no je to tu,“ opísal na sociálnej sieti a zverejnil video ako dôkaz. Herec na ňom vzal do ruky strojček a zbavil sa svojej brady. Keď sa nakoniec pozrel do zrkadla, zhodnotil, že to neznáša.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jason Momoa (@prideofgypsies)

Dôvod vás neprekvapí

Ako to už býva, herci musia neraz zmeniť svoj vzhľad kvôli pripravovanej úlohe. A to je aj tento prípad. Jasom Momoa sa oholil pre svoju postavu v treťom pokračovaní filmu Duna, vysvetlil magazín Today. Zopakuje si tu svoju úlohu Duncana Idaha z jednotky.

Vo videu zároveň upozornil na problematiku jednorazových plastov a spropagoval svoju značku ekologických fliaš.

A reakcie fanúšikov?

Tie na seba, samozrejme, nenechali dlho čakať. „Daj to späť!“ podpichla jedna z komentujúcich pod príspevkom. „Vyzeráš dobre, ale ja som veľkou fanúšičkou brady!“ dodal niekto ďalší.

No zdá sa, že názor Jasona na seba samého – že neznáša takýto svoj vzhľad – je menšinový a ľudia sú z tejto zmeny skôr príjemne zaskočení.

„Prečo skrývaš svoju krásnu tvár,“ stojí v jednej z nadšených reakcií. „Predtým sa mi nezdal príťažlivý, ale teraz?“ doplnila ďalšia zástankyňa hercovho nového výzoru.

Niekto však spomenul, že nádherným ho robí jeho skromná osobnosť a to, či má alebo nemá bradu, nie je vôbec podstatné.