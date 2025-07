Budete plakať od smiechu: Po takmer 30 rokoch sa vrátila obľúbená komédia. Je absolútnym hitom Netflixu

Keď sa spojí nezameniteľný humor a hviezdne obsadenie, výsledok nemôže byť nič iné, než trhák. Táto novinka, ktorá valcuje rebríčky sledovanosti po celom svete, prináša výbušnú kombináciu komédie a športu.

Ak ste fanúšikom bláznivých komédií, športových filmov, alebo jednoducho milujete Adama Sandlera, máme pre vás skvelý tip na filmovú novinku Happy Gilmore 2. Po takmer 30 rokoch od kultovej prvej časti sa Sandler vracia ako legendárny golfista s výbušným temperamentom.

Veľký trhák

Nová komédia mala premiéru len pred pár dňami a už sa vyšvihla na 1. miesto medzi najsledovanejšími titulmi na Netflixe, ako sme si všimli na FlixPatrole. Je hitom vo viac ako 90 krajinách vrátane Slovenska. Dokonca v USA so 46,7 miliónmi pozretí ide o najväčšiu premiéru filmu na Netflixe v celej histórii, píše web Variety.

Happy Gilmore 2 je šialená, emotívna a zábavná jazda plná známych tvárí a poriadnej dávky športovej nostalgie. Príbeh pokračuje tam, kde by ste to najmenej čakali. Happy, ktorého stvárnil Adam Sandler, je na dôchodku, zapíja frustráciu, až kým sa nerozhodne pomôcť svojej dcére splniť sen a dostať sa na prestížnu baletnú školu v Paríži. Aby ju dokázal financovať, vracia sa späť do hry, pričom rozpúta chaos medzi golfovou elitou.

Okrem Sandlera sa vrátili aj jeho legendárni kolegovia z prvého filmu ako Christopher McDonald, Julie Bowen, Ben Stiller či Dennis Dugan. Veľkým prekvapením sú aj scény s Bad Bunnym či dokonca s Eminemom.

Happy Gilmore je presne ten druh letnej komédie, ktorú potrebujete. Je hlučná, srdcervúco vtipná, plná absurdností, a hlavne nezabudnuteľná.