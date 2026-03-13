Občania sa sťažujú na výpadky internetu: Poslanec chce vrátiť telefónne búdky, ľudia v Rusku by zostali v spojení

Ilustračná foto: Sachkv, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ruský poslanec navrhuje riešenie, ktoré pripomína staré časy.

Ruský poslanec Igor Antropenko požiadal o obnovenie verejných telefónnych búdok, keďže v celej krajine čoraz častejšie dochádza k vládou nariadeným odstávkam internetu. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry DPA.

Poslanec parlamentu zo strany Jednotné Rusko podporovanej Kremľom vyhlásil, že obnovenie telefónnych búdok, ktoré by poskytli aj prístup na internet, sa stalo naliehavou záležitosťou, uviedla štátna tlačová agentúra TASS. „Občania by vďaka tomu zostali v spojení aj počas výpadkov, zatiaľ čo by sa stále zaisťovala dostatočná úroveň ochrany,“ povedal Antropenko.

Internetové výpadky zasahujú každodenný život

Obyvatelia Moskvy sa už niekoľko dní sťažujú na vážne narušenia internetového pripojenia, čo ovplyvňuje ich každodenný život. V niektorých prípadoch museli ľudia opäť prejsť na hotovostnú platbu, pričom nefungovali ani rôzne aplikácie vrátane bankových či tých, ktoré ponúkajú taxislužby. Výpadky zaznamenávajú aj ďalšie mestá či celé oblasti Ruska.

Dimitrij Peskov, Foto: Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už skôr vyhlásil, že odstávky sú nevyhnutné v dôsledku ukrajinských útokov a budú pokračovať tak dlho, ako bude potrebné. Moskva postupne rozširuje kontrolu a cenzúru internetu, a to najmä od začiatku svojej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, píše DPA. Niekoľko komunikačných platforiem a viaceré webové stránky sú už zablokované a bez virtuálnej súkromnej siete (VPN) nie je možné získať prístup.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac