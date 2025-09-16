Nový slovenský kriminálny seriál je hitom obľúbenej stanice: Prvá časť dostala od divákov hodnotenie 63 %

Foto: archív TV JOJ

Zuzana Veslíková
Tip na seriál
Sú tu nejakí fanúšikovia tohto žánru?

Vyzerá to tak, že televízia JOJ má na konte svoj nový seriálový hit. Alebo tomu aspoň nasvedčuje množstvo divákov, ktorí si prvú časť série Neuer zapli a stala sa najsledovanejším programom nedeľného večera. 

Slovenské krimi prinesie celkovo až 8 častí, v ktorých sa môžu diváci tešiť na hviezdne herecké obsadenie ako Marián Miezga, Milan Kňažko, Marián Labuda mladší a ďalší.

Viac z témy Tip na seriál:
1.
Kritici sú z neho nadšení: Najlepší komediálny seriál roka prekonal aj predchádzajúci rekord
2.
Tento nový seriál musíte vidieť: Je absolútnym hitom Netflixu. Diváci chvália napínavý dej, má hodnotenie 71 %
3.
Tento nový seriál musíte vidieť: Od napätia sa nebudete vedieť nadýchnuť. Je hitom Netflixu, má hodnotenie 82 %
Zobraziť všetky články (169)

Seriál je adaptáciou kníh Václava Neuera o živote a práci vyšetrovateľov vrážd krajského policajného riaditeľstva „U Dvoch levov” v Bratislave a vznikol pod taktovkou režiséra Michala Kollára.

Vychádza zo skutočných udalostí

Prípady, ktoré ukazuje, sú inšpirované skutočnými udalosťami. Hlavným hrdinom je vrchný inšpektor Peter Ledecký, ktorý spoločne s kolegami denne čelí najtemnejším stránkam ľudskej povahy.

Operatívci z krajského oddelenia vrážd odhaľujú najťažšie zločiny a často musia ísť na hranicu svojich psychických a fyzických možností. Nerovný boj so zlom zvádzajú nielen v uliciach veľkomesta, ale aj vo svojom vlastnom vnútri, keď im každodenný kontakt s násilím a so smrťou kontaminuje ich osobné životy, avizuje tlačová správa.

Foto: archív TV JOJ

Divákov rozdelil do dvoch kategórií

Prvej časti svieti na ČSFD hodnotenie 63 %, svoj názor však zatiaľ vyjadrilo len pár desiatok divákov, takže sa môže rýchlo meniť. „Krimi, ktorá v jadre nevybočuje zo žánru, len je temná, dobre natočená, nebojí sa ísť na hranu a niekto si dal záležať na kastingu,“ zhodnotil jeden z nich.

No ozval sa aj niekto z opačnej strany, ktorý zo seriálu zatiaľ nadšený nie je. „Tie tri hviezdy sú trochu slabšie, ale dávam ich za to, že som epizódu dokázal dopozerať do konca.“

Avšak je ešte iba na začiatku, preto ak vás zaujal, urobte si svoj vlastný názor. My odporúčame dať mu šancu predovšetkým milovníkom kriminálneho žánru.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac