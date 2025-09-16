Nový slovenský kriminálny seriál je hitom obľúbenej stanice: Prvá časť dostala od divákov hodnotenie 63 %

Vyzerá to tak, že televízia JOJ má na konte svoj nový seriálový hit. Alebo tomu aspoň nasvedčuje množstvo divákov, ktorí si prvú časť série Neuer zapli a stala sa najsledovanejším programom nedeľného večera.
Slovenské krimi prinesie celkovo až 8 častí, v ktorých sa môžu diváci tešiť na hviezdne herecké obsadenie ako Marián Miezga, Milan Kňažko, Marián Labuda mladší a ďalší.
Seriál je adaptáciou kníh Václava Neuera o živote a práci vyšetrovateľov vrážd krajského policajného riaditeľstva „U Dvoch levov” v Bratislave a vznikol pod taktovkou režiséra Michala Kollára.
Vychádza zo skutočných udalostí
Prípady, ktoré ukazuje, sú inšpirované skutočnými udalosťami. Hlavným hrdinom je vrchný inšpektor Peter Ledecký, ktorý spoločne s kolegami denne čelí najtemnejším stránkam ľudskej povahy.
Operatívci z krajského oddelenia vrážd odhaľujú najťažšie zločiny a často musia ísť na hranicu svojich psychických a fyzických možností. Nerovný boj so zlom zvádzajú nielen v uliciach veľkomesta, ale aj vo svojom vlastnom vnútri, keď im každodenný kontakt s násilím a so smrťou kontaminuje ich osobné životy, avizuje tlačová správa.
Divákov rozdelil do dvoch kategórií
Prvej časti svieti na ČSFD hodnotenie 63 %, svoj názor však zatiaľ vyjadrilo len pár desiatok divákov, takže sa môže rýchlo meniť. „Krimi, ktorá v jadre nevybočuje zo žánru, len je temná, dobre natočená, nebojí sa ísť na hranu a niekto si dal záležať na kastingu,“ zhodnotil jeden z nich.
No ozval sa aj niekto z opačnej strany, ktorý zo seriálu zatiaľ nadšený nie je. „Tie tri hviezdy sú trochu slabšie, ale dávam ich za to, že som epizódu dokázal dopozerať do konca.“
Avšak je ešte iba na začiatku, preto ak vás zaujal, urobte si svoj vlastný názor. My odporúčame dať mu šancu predovšetkým milovníkom kriminálneho žánru.
Nahlásiť chybu v článku