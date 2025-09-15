Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo

Zuzana Veslíková
Fanúšikovia ju zbožňujú a ona vie, čo chcú, preto neváha aj jemne provokovať.

Aj keď sa v dnešnej dobe môže zdať, že preraziť na sociálnych sieťach nie je zložité, nemusí to byť pravda. Dôležité je nájsť si osobitý štýl, ktorý neraz dokáže zaujať aj úplnou jednoduchosťou a my len búchame hlavou, prečo to nenapadlo aj nám. Pri nekonečnom scrollovaní na TikToku možno aj na vás vyskočili videá od istej Anny, ktorá na nich predvádza virálne tance. A možno jej v nich robil spoločnosť komorník alebo dvaja priatelia, s ktorými si práve užívala letné chvíle na zámku. Kto je táto mladá tvorkyňa, ktorú sledujú milióny ľudí a ako sa jej podarilo získať si takéto obrovské publikum? 

Anna Malygon sa len na TikToku chváli 6,7 miliónmi followerov a na Instagrame ju sleduje 2,2 milióna ľudí. Na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou @maligoshik a zabáva ľudí obsahom, na ktorom spolupracuje napríklad so svojím komorníkom, ktorý si na TikToku hovorí @bestbutlerever a jeho sláva tiež závratne rastie – má už cez 600-tisíc sledujúcich.

Práve on je hlavným hrdinom jedného z jej najsledovanejších videí, ktoré má cez 200 miliónov prehraní. Pán, ktorý by hádam mohol byť aj jej starým otcom, si v ňom obliekol sukňu ako balerína, drží v ruke ružový rúž a pred kamerou kráča ladným krokom. To všetko do virálneho remixu talianskeho brainrotu Ballerina Capuchina. Video dostalo cez 20 miliónov reakcií „páči sa mi to“ a ľudia Anninho komorníka priam zbožňujú a pravidelne na neho reagujú.

@maligoshikRESULTS♬ оригинальный звук – WXRMANE

Prišla na to, že jemne provokovať ľudí sa oplatí a oni to milujú

Nedávno spôsobila ošiaľ so sériou videí, v ktorých sa po jej boku objavili influenceri Bach Buquen (9,1 milióna followerov) a Ollie Muhl (4,2 milión followerov). Trávili spoločné letné dni na zámku a svoje široké publikum provokovali šteklivým obsahom, podľa ktorého to vyzeralo, že sa pozeráme na akýsi romantický trojuholník.

Rozprúdili sa vášnivé diskusie o tom, čo táto trojica v súkromí stvára, a čím viac ľudia rozoberali, či Anna niečo rieši s oboma mladíkmi, tým viac sa s nimi hrali a dávkovali im ešte odvážnejšie videá. Ako to je v skutočnosti, či je medzi Annou, Bachom a Olliem aj niečo viac ako kamarátstvo, netušíme. Pretože napriek obrovskému množstvu ľudí, ktorí na ňu upierajú zrak, si svoje súkromie dobre stráži.

@maligoshik what happened here … @Ollie @bách ♬ ssza3better – 38blitza

Tancuje v odvážnych outfitoch, v minulosti ukazovala hrôzy na Ukrajine

Anna Malygon nenazbierala obrovské množstva fanúšikov zo dňa na deň, ale vypracovala sa postupne, v priebehu niekoľkých rokov. Keď sa na jej TikToku vrátime späť do minulosti, vidíme veľkú cestu, ktorou toto 22-ročné dievča prešlo. Keďže pochádza z Charkova, po ruskej invázii na Ukrajinu venovala časť obsahu zobrazeniu tejto témy a drsnej reality, ktorá jej národ postihla.

Napríklad začiatkom roka 2023 zverejnila video s ironickým popisom „ďakujem, Rusko“, v ktorom ukázala svoje obľúbené miesta v jej rodnom meste – zdemolovanú obľúbenú reštauráciu, obľúbené nákupné centrum v troskách alebo školu, z ktorej zostali len ruiny. V pokračovaní si dokonca nasadila nepriestrelnú vestu a prilbu.

@maligoshik #ukraine #kharkiv ♬ Che La Luna – Louis Prima

K podobnému obsahu sa vrátila v apríli 2024, a aj keď už žije v Los Angeles, a nie na Ukrajine, zo svojho rodiska nakrútila sériu videí, ktorými reagovala napríklad na to, že sirény v mestách znejú aj 10-krát za deň alebo že ľudia musia tráviť noci v protibombovom kryte.

Pochválila sa aj svojím štedrým príspevkom ukrajinskej armáde v hodnote cez 33-tisíc dolárov (asi 28-tisíc eur), napríklad v podobe dronu, ktorý jej darovala.

Už pod týmto videom nájdeme zvedavé reakcie komentujúcich, ktorí nechápali, odkiaľ na to Anna berie peniaze. A podobné nájdeme pod jej tvorbou na TikToku aj dnes. Vždy sa však nájde niekto, kto ju už dobre pozná a zvedavcom odpovie, že si zarába aj prostredníctvom OnlyFans.

@maligoshik♬ Tell Ur Girlfriend – Lay Bankz

Pomáhanie armáde a tvorba na OnlyFans sa nemusia vylučovať

Na svojom webe o účte na platforme, ktorá sa preslávila šírením erotického obsahu, hovorí ako o exkluzívnom contente a o pár riadkov nižšie odkazuje na neziskovú organizáciu, ktorá pomáha ukrajinskej armáde a obranným silám. Takže netreba súdiť knihu podľa obalu.

Aj keď tento svoj obal Anna prezentuje veľmi rada. Na svojom profile na OnlyFans uvádza, že sa tu chce deliť o obsah, ktorý je príliš sexi na to, aby ho uverejnila na sociálnych sieťach. Dokonca zverejnila svoj cenník.

Za 13 eur poteší ľudí s foot fetišom, za 26 eur odprezentuje prsia

