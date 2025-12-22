Nový poľský reťazec otvorí ďalšiu slovenskú predajňu. Mieri do krajského mesta, hľadá už aj prvých zamestnancov

Ešte počas júla sme vás informovali o tom, že na slovenský trh prichádza ďalší ambiciózny poľský hráč. Konkrétne išlo o sieť hračkárstiev Smyk, v ktorej už nejaký čas môžu nakupovať obyvatelia Bratislavy. Po shoppingu Bory Mall teraz konkurencia Dráčika či Alltoysu prichádza aj do srdca Šariša.
Vyplýva to z pracovných ponúk, ktoré spoločnosť zverejnila na pracovnom portáli Profesia.sk. V rámci nich Smyk hľadá vedúceho prevádzky a tiež predavačov.
Otvoriť by mohol už v najbližších týždňoch
Z uvedených ponúk je zrejmé, že nová predajňa v Prešove by sa mohla dočkať otvorenia už začiatkom budúceho roka. Pri manažérovi je termín nástupu stanovený na január, pri predavačoch na február. Lokalizovaná bude v miestnom nákupnom centre Novum, kde sa pod jednou strechou stretne s konkurenčným obchodníkom Alltoys.
Ponúkaný plat pri pozícii predavača je stanovený na 1 100 eur mesačne, manažér novej pobočky môže zarobiť 2 300 eur za mesiac. Od vedúceho pracovníka sa zároveň očakávajú aspoň 2 roky skúseností z podobnej pozície, ako aj schopnosť viesť tím ľudí, schopnosť rýchlo sa učiť nové veci či znalosť anglického jazyka.
Zatiaľ nie je jasné, či spoločnosť Smyk Slovakia plánuje masívnejšiu expanziu, no dá sa to očakávať. Pobočky v Bratislave a Prešove zrejme neostanú osamotené a know-how z poľského trhu budú chcieť kompetentní pretaviť do úspešného konceptu aj pod Tatrami.
Koniec koncov, medzi Slovákmi sú reťazce od nášho severného suseda obľúbené – platí to ako pri skupine CCC, tak aj pri Pepcu a solídneho záujmu sa dočkala aj diskontná Biedronka. V uplynulých mesiacoch tiež na náš trh vstúpil predajca oblečenia Ochnik, ktorý avizoval širšie expanzné plány.
Viac o značke
Smyk je poľský obchodník, ktorý sa zameriava na predaj hračiek a detského oblečenia. U našich severných susedov má otvorených viac ako 250 kamenných predajní (patrí medzi tamojších lídrov trhu, pozn. red.), pričom v rámci svojho pôsobenia sa už rozšíril napríklad do Rumunska či na Ukrajinu. Tradícia značky siaha až do minulého storočia, pod súčasným názvom je rozpoznateľná od roku 2000.
Okrem svojich pobočiek sa Smyk snaží budovať silnú pozíciu aj prostredníctvom svojho internetového obchodu. V Poľsku sa mu prostredníctvom e-shopu podarilo vybaviť už viac ako 4,5 milióna objednávok. Zaujímavosťou je, že reťazec predáva produkty aj pod vlastnou značkou.
Kategórie vlastných produktov má rozdelené do segmentu hračiek – pod značkou Smiki, a oblečenia – pod značkou Cool Club. Konceptuálne tak pôjde o mierne odlišný štýl predajní, na aký sú domáci spotrebitelia zvyknutí. V podobnom duchu sa už nesie nakupovanie v sieťach Tesco či Pepco, tie však nemajú hlavnú pozornosť upriamenú na tieto kategórie. Smyk tak vytvorí akýsi hybrid.
