USA naliehajú na vydanie 250-dolárovej bankovky s tvárou Donalda Trumpa. Porušili by pravidlá

Americká vláda nalieha na vydanie bankovky v nominálnej hodnote 250 dolárov (214,83 eura) s podobizňou prezidenta Donalda Trumpa. Informáciu priniesol vo štvrtok denník Washington Post, pričom sa odvolal na súčasných a bývalých zamestnancov Úradu pre rytie a tlač (Bureau of Engraving and Printing, BEP) amerického ministerstva financií.
Išlo by o prvú bankovku v Spojených štátoch s podobizňou žijúcej osoby za viac ako 150 rokov. Od roku 1866 to totiž nie je povolené. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.
Trump mal vraj schváliť návrhy
Vysokopostavení predstavitelia ministerstva údajne opakovane požadovali vydanie novej bankovky. Britský maliar Iain Alexander pre denník uviedol, že Trump sám schválil svoje návrhy na podobizeň na bankovke. Mala by obsahovať farby americkej vlajky, ako aj logo k 250. výročiu založenia Spojených štátov, ktoré sa oslavuje 4. júla. Už minulý rok sa do Kongresu dostal návrh zákona o 250-dolárovej bankovke, zostal však bez odozvy. Z bankoviek, ktoré sú doteraz v obehu, má najvyššiu nominálnu hodnotu 100-dolárová bankovka.
