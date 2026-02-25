Nový lacný reťazec pripravuje ďalšiu predajňu. Otvoriť by mala v známej lokalite

Reťazec Woolworth otvorí ďalšiu predajňu. Pokračuje tak v úspešnom etablovaní na slovenskom trhu.

Diskontný reťazec Woolworth pokračuje v expanzii na Slovensku a otvára ďalšiu predajňu v Bratislave. Po Boroch a retail parku v Podunajských Biskupiciach pribudne nová lokalita pri Zlatých pieskoch, kde už spoločnosť začala naberať zamestnancov.

Vyplýva to z pracovnej ponuky, ktorú reťazec zverejnil na portáli Profesia. Woolworth hľadá asistentov predaja na plný aj skrátený úväzok. Uchádzači si môžu vybrať medzi 20, 30 alebo 40 hodinami týždenne, pričom nástup je možný ihneď alebo dohodou.

Expanzia prebieha podľa plánov

Reťazec po vstupe na náš trh sa rozšíril naprieč celým Slovenskom. Postupne otvoril prevádzky v mestách ako Prešov, Michalovce, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Žilina či Trnava. V decembri sa mu podarilo spustiť ďalšie štyri pobočky, pričom k nim pribudli Liptovský Mikuláš a Revúca a Bratislava a Trnava získali svoje druhé predajne.

Podľa slov Petra Juliša, managing directora Woolworthu, reťazec svoj vstup na slovenský trh hodnotí veľmi pozitívne. Do októbra tohto roka by spoločnosť chcela mať na Slovensku 20 predajní. Zdá sa, že tento cieľ reálne splní.

V minulom kalendárnom roku sme otvorili jedenásť pobočiek, pričom pred Vianocami nás príjemne prekvapil veľký záujem zákazníkov. V aktuálnom roku sme otvorili Martin a Prievidzu, čo tiež hodnotíme pozitívne. Do konca apríla by sme mali otvoriť ďalšie štyri pobočky,“ povedal Juliš v rozhovore pre interez.

Foto: TS Woolworth

Aj aktuálny rok začal taktiež úspešne. Nové predajne v Martine a Prievidzi podľa neho štartovali hladko a spoločnosť ich považuje za pozitívny krok v expanzii. Reťazec vo februári znovuotvoril aj predajňu v Rimavskej Sobote. V poradí tretia nová prevádzka tohto roku sa podľa webu predajcu otvorí 12. marca 2026 v Trenčíne.

Popri Zlatých pieskoch hľadá reťazec aj zamestnancov pre ďalšiu novú predajňu v Piešťanoch. Predpokladaný čas ukončenia výberového konania je 31. 3. 2026. O tejto predajni však reťazec na svojom webe zatiaľ neinformuje. Taktiež mieri aj do Nitry, kde otvorí svoju predajňu v nákupnom centre Centro Nitra.

Všestranná ponuka produktov Woolworth

Tento maloobchodný reťazec poskytuje pestrú ponuku produktov na jednom mieste. V jeho predajniach nájdete najmä produkty každodennej spotreby, domáce potreby, oblečenie či sezónne doplnky. Pre tých, ktorí hľadajú cenovo dostupné riešenia, ponúka množstvo výrobkov za menej ako tri eurá, zároveň však má v ponuke aj prémiovejšie a drahšie produkty.

Foto: interez.sk

Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky prevádzok v Rakúsku a Poľsku a celkovo približne 900 pobočiek po celej Európe. Jej ambíciou je postupne rozšíriť sieť až na 5 000 predajní na celom svetadiele. V európskych prevádzkach zamestnáva viac než 12 500 ľudí a ročne vytvára viac ako 2 000 nových pracovných miest.

