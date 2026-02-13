Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil

Nemecká sieť Woolworth vstúpila na slovenský trh v druhej polovici minulého roka a mnohých prekvapila dynamickou expanziou. V rámci nej otvorila prevádzky ako v Bratislave, tak aj na opačnom konci republiky v Michalovciach. Ako v našom novom rozhovore uviedol Managing Director spoločnosti pre český a slovenský trh, vstup prebiehal hladko a bol umocnený veľkým záujmom ako zo strany nájomcov, tak aj zo strany zákazníkov.
„V Európe už dlhší čas dochádza k presunu od drahších prémiovejších reťazcov k diskontom,“ uviedol na margo rastúcej popularity lacných diskontných reťazcov Petr Juliš. Ako dodal, vstup na slovenský trh prebiehal hladko a v súčasnosti prebieha príprava na otvorenie ďalších pobočiek.
Zaujímavosťou je, že sa Woolworth v prvej vlne nezameral iba na najväčšie mestá, ale skúsil to aj v lokalitách ako Michalovce či Revúca. Či v takomto štýle bude pokračovať, ukážu až výsledky daných predajní.
Woolworth oficiálne vstúpil na slovenský trh v októbri. V prvých mesiacoch ste zaznamenali dynamickú expanziu a otvorili viacero pobočiek. Ako zatiaľ hodnotíte tuzemské pôsobenie?
Vo všeobecnosti hodnotíme náš vstup veľmi dobre. V minulom kalendárnom roku sme otvorili jedenásť pobočiek, pričom pred Vianocami nás príjemne prekvapil veľký záujem zákazníkov. V aktuálnom roku sme otvorili Martin a Prievidzu, čo tiež hodnotíme pozitívne. Do konca apríla by sme mali otvoriť ďalšie štyri pobočky.
Expanzia prebehla bez akýchkoľvek väčších komplikácií, problém sme nezaznamenali ani pri nábore ľudí. Vážime si, že máme možnosť pôsobiť na slovenskom trhu a sme radi, že všetko prebehlo viac-menej hladko.
Predajne ste otvorili od Bratislavy až po “ďaleký východ” krajiny. Je niektorá lokalita, ktorá vás vyslovene prekvapila? Či už v pozitívnom, alebo negatívnom zmysle?
Nemôžem povedať, že by nás niečo prekvapilo. Práve naopak, naplnilo sa to, čo sme očakávali. Napríklad aj Michalovce sa vyvíjajú veľmi pozitívne, a to bol dôvod, prečo sme tu otvorili jednu z prvých slovenských predajní. Čo sa týka tržieb a správania zákazníkov, nevidíme na Slovensku veľké medziregionálne rozdiely.
Aké sú vaše aktuálne expanzné plány?
Ako som povedal, do konca apríla by sme chceli mať zhruba 17 slovenských pobočiek. Náš prvotný cieľ bol počas prvých dvanástich mesiacov, teda do októbra, otvoriť 20 predajní. To si myslím, že splníme.
Vzhľadom na to, aký je to stále mladý trh, naďalej prehodnocujeme a analyzujeme dosiahnuté výsledky. Tomu potom prispôsobujeme aj naše plány. Myslím si ale, že tých 20 predajní dosiahneme pomerne rýchlo.
Čo sa týka konkrétnych lokalít, čoskoro sa sprístupní Rimavská Sobota, ktorá už takpovediac čaká na otvorenie. V Piešťanoch sme čakali na posledné povolenie a otvoríme pravdepodobne začiatkom marca. Prezradiť môžem aj Trenčín, kde sa už prevádzka pripravuje. Samozrejme, máme širšie plány, no stále prebiehajú viaceré rokovania s majiteľmi či úradmi. Určite by sme minimálne jednu ďalšiu pobočku chceli v Bratislave.
Mnohých prekvapila spomínaná dynamika vašej expanzie. Kam až siahajú vaše slovenské plány? Budete sa rozvíjať aj v menších regiónoch?
Na Slovensko sme vstúpili krátko po Česku a máme voči tomuto trhu dôveru. V súčasnosti sa ale nedajú naše dlhodobé plány presne definovať, nakoľko ich upravujeme priebežne. Stále testujeme viaceré možnosti, napríklad aj menšie mestá ako Revúca, ktoré vieme vyhodnotiť po šiestich, ideálne až po dvanástich mesiacoch.
Podľa získaných dát môžeme nastavenú stratégiu upraviť, ale v Nemecku sa blížime k 900 predajniam, ktoré fungujú aj v menších mestách či odľahlejších regiónoch. Vo všeobecnosti teda nevidíme prekážku v tom, aby sme v budúcnosti prichádzali do menších miest. Musíme si to ale vyhodnotiť a následne budeme vedieť hovoriť o dlhodobejšej slovenskej stratégii.
Čo sú hlavné kritériá, podľa ktorých si vyberáte miesta pre nové obchody?
Prioritne sa pozeráme na počet zákazníkov, ktorý obslúžime. To znamená spádová zóna, respektíve spádová oblasť predajne. Vo väčších mestách vieme, že to bude fungovať, ale, samozrejme, stále aj testujeme. Pekným príkladom je Trnava, kde sme dali jednu predajňu do centra OC Max, druhú do novej lokality na okraji mesta.
Vyskúšali sme tiež spomínané menšie mestá ako Revúca. Výsledky týchto predajní si vyhodnotíme, a to nám umožní prípadne upravovať nastavenú stratégiu.
Sú diskontné reťazce so zmiešaným tovarom budúcnosťou slovenského trhu? V súčasnosti ich popularita stále rastie.
V Európe už dlhší čas dochádza k presunu od drahších prémiovejších reťazcov k diskontom. Ten pomer cena-výkon ľudí láka naprieč všetkými segmentmi maloobchodného trhu. Myslím si, že ľudia oceňujú rýchly a efektívny nákup, kde na jednom mieste zoženú viac vecí – v tomto vidím hlavnú výhodu Woolworthu.
Naša flexibilita, čo sa týka umiestnenia predajní, ich veľkosti a šírka nášho sortimentu zaujala veľké množstvo ľudí.
Na Slovensku máte pomerne širokú konkurenciu. Čím sa od nej chcete odlíšiť?
Väčšinou, aj keď sme priamo pri konkurencii, sú naše predajne väčšie a s väčším výberom sortimentu. To znamená, že namiesto návštevy troch predajní môžu zákazníci všetko pohodlne vybaviť u nás pod jednou strechou.
Sú slovenskí zákazníci špecifickí?
Myslím si, že vo výsledku úplne nie. Tie rozdiely, ktoré platili pred rokmi, sa už časom zotreli. Samozrejme, nejaké drobné rozdiely vidíme naprieč predajňami, ale to súvisí skôr s tým, kde sú lokalizované – či ide o sídlisko, nákupné centrum, prípadne menšie mesto. Záleží od toho, kde zákazníci bývajú a o aký sortiment majú záujem.
Darí sa vám nachádzať vhodných zamestnancov, alebo vnímate v niektorých regiónoch problém s pracovnou silou?
Povedal by som, že proces hľadania nových zamestnancov bol až prekvapivo hladký. Myslím si ale, že sme sa naň dobre pripravili a nikde sme nemali s náborom zásadný problém. Woolworth funguje efektívne a na jeden obchod nám stačí 10 – 15 zamestnancov, ktorých sme vždy našli. Pochopiteľne, najzložitejší, aj keď stále hladký, bol proces v Bratislave, kde je najväčšie konkurenčné prostredie.
Taktiež musím poďakovať nášmu personálnemu oddeleniu, pretože to nastavili naozaj dobre na všetkých troch platových úrovniach, ktoré sme stanovili.
Čo je najväčšia výzva, s ktorou ste sa v rámci slovenskej expanzie stretli?
Pochopiteľne, Slovensko, podobne ako iné štáty, má svoje špecifiká. Myslím si ale, že sme sa s mojimi kolegami pripravili dobre a nič zásadné nás pri vstupe na tento trh neprekvapilo. Je vidieť, že po novej značke je na Slovensku hlad, a to ako zo strany majiteľov nájomných jednotiek, tak aj zo strany zákazníkov.
Koniec koncov, bezproblémovosť expanzie potvrdzuje aj rýchlosť, akou sa nám podarilo otvárať jednotlivé predajne.
