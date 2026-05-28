Počas natáčania Game of Thrones ju hodiny mučili. Herečka prehovorila o najhoršom dni vo svojom živote

Petra Sušaninová
Kristína Hyriaková
Pre herečku to bol najhorší deň jej života.

Niekedy to herci naozaj nemajú ľahké. Kvôli úlohám vo filmoch musia neraz drasticky meniť svoj výzor a ani natáčanie nie je med lízať. Svoje o tom vie herečka, ktorá počas natáčania Game of Thrones prežila 10 hodín mučenia.

Herečka Hannah Waddingham sa podľa webu LADbible preslávila úlohou v seriáli Sex Education, no zahrala si aj v Game of Thrones. Práve tento počin jej privodil nočné mory, priznala, že počas nakrúcania prežila jeden z najhorších dní svojho života. V piatej a šiestej sérii seriálu hrala herečka postavu Septy Unelly.

Jej postava prechádzala mučením, v rámci ktorého bola popruhmi pripevnená k stolu a liali na ňu tekutinu. Toto mučenie musela herečka vydržať dlhých 10 hodín. Samozrejme, príjemné to nebolo ani jej hereckým kolegom, obzvlášť Lene Headey, ktorá jej tekutinu na hlavu vylievala.

V rozhovore pre Collider však Hannah priznala, že mala na výber dve možnosti: Buď mohla náročnú úlohu zvládnuť, alebo sa mohla sťažovať, že s takým niečím nesúhlasí a vycúvať. Natáčanie tejto scény trvalo celý deň, a keď sa jej členovia štábu pýtali, či je v poriadku, otvorene priznala, že nie, naozaj v poriadku nie je.

Dodala, že ju táto scéna potrápila nielen psychicky, ale aj fyzicky. Po toľkom kričaní ledva dokázala rozprávať, čo je traumatizujúce o to viac, že Hannah je zároveň aj speváčkou. Okrem toho mala na tele aj modriny.

Natáčanie brutálnej scény jej spôsobilo aj trvalé následky. Má panický strach z uzavretých priestorov, najmä v prípade, ak je človek ponorený pod vodu. A v konečnom dôsledku bolo v seriáli použitých len 30 sekúnd z celého natáčania úmornej scény.

