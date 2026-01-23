Nový Avatar je úplne najslabším: Nechytá sa ani na Titanic, Jamesovi Cameronovi sa to ešte nestalo

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Avatar
Čo je pre niekoho úspech, pre iného môže byť sklamanie.

Takto by sme mohli opísať situáciu najnovšieho Avatara: Oheň a popol (Avatar: Fire and Ash). Čísla hovoria jasne – stal sa tretím filmom s najvyššími tržbami uplynulého roka, čo je nepochybne dôvod na radosť. No jeho predchodcom sa darilo podstatne viac a dokonca prepísali históriu, čo sa tejto snímke, žiaľ, nepodarilo. 

Keď povieme, že Avatar: Oheň a popol sa stal „prepadákom“, je to veľmi nadnesené. Dáta Box Office Mojo ukazujú, že jeho celosvetové tržby v minulom roku presiahli 1,3 miliardy dolárov (1,1 miliardy eur).

No viac sa darilo pokračovaniu animáka Zootropolis (Zootopia), ktorého tržby dosiahli 1,7 miliardy dolárov (1,4 miliardy eur) a absolútnym kráľom uplynulého roka sa stala rovnako animovaná snímka Ne Zha 2 s tržbami cez 2,2 miliardy dolárov (1,9 miliardy eur).

Avatar ešte v takejto situácii nebol

Filmy zo sveta Avatara, ktoré stvoril James Cameron, sú zvyknuté na iné triumfy. Prvý Avatar z roku 2009 dosiahol tržby cez 2,7 miliardy dolárov (2,3 miliardy eur) a stal sa absolútnym rekordérom a jeho pokračovanie z roku 2022 Avatar: Cesta vody (Avatar: The Way of Water) dosiahlo 2,3 miliardy dolárov (necelé 2 miliardy eur).

Obe tieto snímky sa dodnes nachádzajú na prvých troch miestach filmov s najvyššími tržbami všetkých čias, konkrétne na prvom a treťom mieste (keďže sa medzi ne vopchal Avengers: Endgame). Tretie pokračovanie Avatara sa umiestnilo až na 24. mieste.

James Cameron teda nepokoril samého seba, no kráľom z hľadiska tržieb zostáva stále. Nikomu inému sa nepodaril takýto úspech ako jemu. Pretože netreba zabúdať ani na jeho film Titanic z roku 1997, ktorý je dodnes v rebríčku najvyšších tržieb na štvrtom mieste.

Najnovšiemu Avatarovi sa nepodarilo pokoriť hranicu dvoch miliárd, no mnohí diváci ho napriek tomu hodnotili veľmi kladne. Na ČSFD mu svieti 78 % a na portáli IMDb hodnotenie 7,4/10. Nám dokonca v kine tiekli slzy. Samozrejme, našli sa aj kritické hlasy, ktoré očakávali od Camerona viac.

Poznáme nominácie na Oscary: Biť sa medzi sebou bude Leonardo DiCaprio a Timothée Chalamet, konkuruje…

