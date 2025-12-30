Slováci žerú nového Avatara, tržby u nás presiahli milión eur. Ešte musí zarobiť balík, aby sa dorovnal starším

Ešte pred Vianocami sme si vychutnali na strieborných plátnach predpremiéru nového Avatara: Oheň a popol a z kina sme odchádzali nadšení (aj keď mnohí diváci majú iný názor). Od premiéry očakávanej snímky z dielne Jamesa Camerona už prešlo viac ako 10 dní a zatiaľ to vyzerá tak, že sa jej po finančnej stránke darí. No latka je nastavená riadne vysoko a môže si za to Cameron vlastne sám.
Rebríčku najzárobkovejších filmov všetkých čias podľa údajov Box Office Mojo kraľuje Avatar z roku 2009 s tržbami 2 923 710 708 dolárov. Na druhej priečke sa nachádza Avengers: Endgame a tretím je pokračovanie Avatara: Cesta vody z roku 2019 s tržbami 2 343 477 301 dolárov. Už teraz sa na internete objavujú správy o tom, že táto trilógia je z hľadiska naplnenia kás najúspešnejšou na svete. Otázne však zostáva, ako obstojí samotná tretia časť.
Má úspech na Slovensku aj vo svete
Avatar: Oheň a popol má zatiaľ našliapnuté veľmi dobre. Jeho tržby celosvetovo za pár dní od uvedenia do kín prekonali 760 miliónov dolárov. Čo sa týka slovenských kín, najnovšie dáta ÚFD ukazujú, že tržby tohto filmu presiahli u nás milión eur a videlo ho cez 124-tisíc divákov.
Dokopy má Avatar dostať až päť častí, no aby sa tak stalo, financie sú kľúčové
James Cameron ešte pred niekoľkými týždňami prezradil, že má plán B, ktorý by musel použiť v prípade, že by sa jeho novej snímke nedarilo, priblížil portál The Independent s odvolaním sa na podcast The Town, kde režisér prehovoril.
„Nepochybujem o tom, že tento film zarobí peniaze. Otázka je, či zarobí dosť na to, aby malo zmysel robiť ho znova,“ povedal. „Ak je toto koniec, v pohode,“ dodal Cameron s tým, že v takom prípade by napísal knihu, kde by svoj príbeh, na ktorom pracuje dlhé desiatky rokov, dokončil.
Nahlásiť chybu v článku