Slováci žerú nového Avatara, tržby u nás presiahli milión eur. Ešte musí zarobiť balík, aby sa dorovnal starším

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Avatar
Prilákal ľudí do kín tak, ako sa aj očakávalo.

Ešte pred Vianocami sme si vychutnali na strieborných plátnach predpremiéru nového Avatara: Oheň a popol a z kina sme odchádzali nadšení (aj keď mnohí diváci majú iný názor). Od premiéry očakávanej snímky z dielne Jamesa Camerona už prešlo viac ako 10 dní a zatiaľ to vyzerá tak, že sa jej po finančnej stránke darí. No latka je nastavená riadne vysoko a môže si za to Cameron vlastne sám. 

Rebríčku najzárobkovejších filmov všetkých čias podľa údajov Box Office Mojo kraľuje Avatar z roku 2009 s tržbami 2 923 710 708 dolárov. Na druhej priečke sa nachádza Avengers: Endgame a tretím je pokračovanie Avatara: Cesta vody z roku 2019 s tržbami 2 343 477 301 dolárov. Už teraz sa na internete objavujú správy o tom, že táto trilógia je z hľadiska naplnenia kás najúspešnejšou na svete. Otázne však zostáva, ako obstojí samotná tretia časť.

Viac z témy Avatar:
1.
Petra Vajdová opäť vo filme Avatar: Priznala, čo bolo najťažšie a prečo pociťovala tlak
2.
Tiekli nám slzy a po pár minútach sme si búchali po hlave: Videli sme nového Avatara, ktorý má byť najhorší
3.
Celý rok sme čakali a je to tu: Nový Avatar má 195 minút, ak máte vidieť len jeden film v kine, je to tento
Zobraziť všetky články (12)

Má úspech na Slovensku aj vo svete

Avatar: Oheň a popol má zatiaľ našliapnuté veľmi dobre. Jeho tržby celosvetovo za pár dní od uvedenia do kín prekonali 760 miliónov dolárov. Čo sa týka slovenských kín, najnovšie dáta ÚFD ukazujú, že tržby tohto filmu presiahli u nás milión eur a videlo ho cez 124-tisíc divákov.

Dokopy má Avatar dostať až päť častí, no aby sa tak stalo, financie sú kľúčové

James Cameron ešte pred niekoľkými týždňami prezradil, že má plán B, ktorý by musel použiť v prípade, že by sa jeho novej snímke nedarilo, priblížil portál The Independent s odvolaním sa na podcast The Town, kde režisér prehovoril.

„Nepochybujem o tom, že tento film zarobí peniaze. Otázka je, či zarobí dosť na to, aby malo zmysel robiť ho znova,“ povedal. „Ak je toto koniec, v pohode,“ dodal Cameron s tým, že v takom prípade by napísal knihu, kde by svoj príbeh, na ktorom pracuje dlhé desiatky rokov, dokončil.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tiekli nám slzy a po pár minútach sme si búchali po hlave: Videli sme nového…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac