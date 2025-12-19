Petra Vajdová opäť vo filme Avatar: Priznala, čo bolo najťažšie a prečo pociťovala tlak

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Avatar
Slovenskí diváci v ňom opäť spoznajú aj hlas Petry Vajdovej.

Petra Vajdová sa už dlhší čas neobjavuje na televíznych obrazovkách ani na divadelných doskách Slovenského národného divadla. Talentovaná herečka však nezmizla zo sveta umenia, len sa presunula tam, kde ju diváci síce nevidia, no veľmi dobre počujú.

Po osobných problémoch, ktoré ju na istý čas vyradili z verejného priestoru, sa Petra Vajdová sústredila na prácu mimo kamier. Ako pre magazín Koktejl povedala, herectvo pre ňu nikdy neprestalo existovať, len nadobudlo inú podobu. Venuje sa dabingu, ktorý jej umožňuje zostať v kontakte s hereckým remeslom, a zároveň na sebe neustále pracovať.

Návrat v podobe hlasu

Jednou z jej najvýraznejších dabingových úloh posledných rokov je postava z veľkolepej filmovej série Avatar. Petra Vajdová prepožičala svoj hlas virtuálnej bytosti v megafilme Avatar: Oheň a popol, ktorý prichádza do kín už tento štvrtok.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Peter Žákovič (@peterzakovic)


„Keď som sa učila tú ich avatarovskú reč do prvého filmu, bolo to neskutočne náročné a ešte sme vôbec netušili, do čoho ideme,“ spomína herečka na svoje začiatky s touto svetovou sériou. Dabovanie postavy, ktorú stvárňuje herecká hviezda Zoe Saldaña, vníma ako výnimočnú profesionálnu výzvu.

Zoe Saldaña ako herecká výzva

