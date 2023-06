Neurovedkyňa odhalila 3 veci, ktoré po prebudení nemáme robiť, lebo si poškodzujeme mozog. Aspoň jednu robí každý

Mnohí ľudia hneď zrána neodolajú lákaniu sociálnych sietí a krátko po prebudení otvárajú Instagram, Facebook či TikTok. Podľa odborníčky z oblasti neurovedy je to však jedna z najväčších chýb, ktorú môžete urobiť a ktorá škodí vášmu mozgu viac, ako by ste si mysleli.

Siahate hneď ráno po mobile?

Neurologička odhalila tri veci, ktorým sa vyhýba, aby ochránila svoj mozog — od používania smartfónu hneď ráno až po konzumáciu vysoko spracovaných potravín, informuje Mail Online. Emily McDonald je na TikToku známa ako @emonthebrain, sleduje ju viac ako 150 000 ľudí. Tento týždeň sa stala virálnou po tom, ako sa podelila o svoj vedecky podložený prístup k udržiavaniu zdravého mozgu.

Emily začala svoje video tým, že sa podelila o dôvody, prečo nikdy nesiaha po smartfóne, keď sa zobudí, čo je zdanlivo nevinný zvyk. Vždy, keď sa ráno zobudíte, vaše mozgové vlny prechádzajú z theta do alfa. To znamená, že vaše podvedomie je ovplyvniteľnejšie. Obsah, ktorý konzumujete v tomto čase, bude mať väčší vplyv na vaše myslenie.

Ranné používanie mobilného telefónu tiež narúša hladinu dopamínu a vedie nás k tomu, aby sme počas dňa opäť častejšie siahali po telefóne a vyvolali príjemné pocity spojené so scrollovaním po sociálnych sieťach. Podľa výskumnej správy IDC 80 percent používateľov smartfónov skontroluje svoj telefón do 15 minút po prebudení. To spôsobuje, že mozgové vlny preskočia kľúčové fázy theta a alfa a prejdú rovno do stavu beta, čo nás nastaví na to, aby sme boli počas dňa viac vystresovaní a rozptýlení.

Predčasné starnutie mozgu

Namiesto toho, aby siahla po telefóne, Emily využíva tento ranný čas na počúvanie alebo vyslovovanie afirmácií a stanovenie si zámerov na celý deň. McDonaldová hovorí, že druhou vecou, ktorej sa vyhýba, je negatívne prihováranie sa samej sebe. Zistilo sa, že počúvanie svojho vnútorného kritického hlasu spôsobuje stres, úzkosť a zníženie sebadôvery. Štúdie tiež ukazujú, že sebakritika ovplyvňuje schopnosť dosahovať ciele.

McDonaldová na záver svojho videa dodáva, že sa vyhýba aj konzumácii vysoko spracovaných potravín, pretože negatívne ovplyvňujú mozog. Štúdie ukazujú, že konzumácia nadmerného množstva ultraspracovaných potravín výrazne zvyšuje riziko predčasnej smrti, demencie a srdcových ochorení. Odborníci tvrdia, že dobrým pravidlom je snažiť sa jesť potraviny, ktoré neobsahujú viac ako päť zložiek.

„V súčasnosti existuje množstvo vedeckých poznatkov, ktoré potvrdzujú, že to, čo jete, ovplyvňuje váš mozog. Vysoko spracované potraviny vedú k predčasnému starnutiu mozgu, a to nechceme,“ hovorí Emily. Jej video si pozrelo už viac ako milión ľudí a mnohí z nich priznali, že naozaj hneď ráno siahajú po mobile a po nezdravých dobrotách.