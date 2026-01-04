James Cameron to opäť dokázal: Nový Avatar prekonal hranicu 1 miliardy dolárov. Hrozí mu, že skončí ako najslabší

Obľúbený režisér môže búchať šampanským. Jeho najnovšia snímka Avatar: Oheň a popol dosiahla v kinách miliardový úspech a ide o v poradí štvrtý film Jamesa Camerona, ktorému sa to podarilo.
Nový Avatar sa stal štvrtým filmom v rade z dielne Jamesa Camerona, ktorý v celosvetových tržbách prekonal hranicu 1 miliardy dolárov, informuje Collider. Okrem prvých dvoch častí Avatara sa mu to podarilo aj s legendárnym Titanicom v roku 1997.
Skončí ako najslabší?
Vyhliadky filmu Avatar: Oheň a popol však nie sú najpriaznivejšie a vyzerá to tak, že úspech predchádzajúcich dvoch filmov z tohto sveta sa im nepodarí napodobniť. Rebríčku najzárobkovejších filmov všetkých čias podľa údajov Box Office Mojo kraľuje Avatar z roku 2009 s tržbami 2 923 710 708 dolárov a tretím je pokračovanie Avatara: Cesta vody z roku 2022 s tržbami 2 343 477 301 dolárov.
Filmový web uvádza, že sa predpokladá, že Avatar: Oheň a voda skončí v prvej dvadsiatke a neprekročí 2 miliardy dolárov. No ešte všetko môže byť inak, nechajme sa teda prekvapiť.
