Tiekli nám slzy a po pár minútach sme si búchali po hlave: Videli sme nového Avatara, ktorý má byť najhorší

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Avatar
Recenzia bez spoilerov, aby ste vám nepokazili zážitok.

Do kín dorazil hádam jeden z najočakávanejších filmov tohto roka. Snímku Avatar: Oheň a popol (Avatar: Fire and Ash) z dielne Jamesa Camerona už mali možnosť vidieť v predpremiére aj prví slovenskí diváci a dnes nás čaká jeho premiéra. Naše predikcie hovoria, že počas predvianočného víkendu zaplní kinosály a prinesie kasám pekný balík. My to už máme za sebou a ľutujeme len jednu vec. 

Projekt Avatar odštartoval na strieborných plátnach v roku 2009, po 12-ročnej „prestávke“ Jamesa Camerona. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že táto režisérska ikona od Titanicu po Avatara nenaservírovala divákom nič ďalšie? Preto je uvedenie každej jeho novej snímky pre kinofilov akýmsi malým sviatkom. Teraz nastal jeden z týchto výnimočných dní.

Viac z témy Avatar:
1.
Celý rok sme čakali a je to tu: Nový Avatar má 195 minút, ak máte vidieť len jeden film v kine, je to tento
2.
Nový Avatar má 192 minút a ľudí totálne rozsekal: Hovoria, že je filmom storočia a vidieť ho je zážitkom na celý život
3.
Prichádza po 16 rokoch, z nového Avatara naskakuje husia koža: Ľudia sa zhodujú na jednej veci, hovoria o riadnom dojáku
Zobraziť všetky články (11)
Foto: MovieStillsDB

James Cameron nevytvoril len príbeh, ale celý svet odohrávajúci sa vo fiktívnej Pandore, kde si Jake Sully a Neytiri založili rodinu a spoločne musia čeliť rôznym nástrahám, ochrániť svoj klan, ale taktiež udržať planétu a jej bohatstvo nedotknuté pred ľuďmi, ktorí sa ho chcú zmocniť. A potom je tu technologická stránka snímky, ku ktorej Cameron pristupoval novátorsky a prepisuje históriu kinematografie.

Už počas prvých záberov sme vedeli, že sme urobili chybu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac