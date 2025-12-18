Tiekli nám slzy a po pár minútach sme si búchali po hlave: Videli sme nového Avatara, ktorý má byť najhorší

Do kín dorazil hádam jeden z najočakávanejších filmov tohto roka. Snímku Avatar: Oheň a popol (Avatar: Fire and Ash) z dielne Jamesa Camerona už mali možnosť vidieť v predpremiére aj prví slovenskí diváci a dnes nás čaká jeho premiéra. Naše predikcie hovoria, že počas predvianočného víkendu zaplní kinosály a prinesie kasám pekný balík. My to už máme za sebou a ľutujeme len jednu vec.
Projekt Avatar odštartoval na strieborných plátnach v roku 2009, po 12-ročnej „prestávke“ Jamesa Camerona. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že táto režisérska ikona od Titanicu po Avatara nenaservírovala divákom nič ďalšie? Preto je uvedenie každej jeho novej snímky pre kinofilov akýmsi malým sviatkom. Teraz nastal jeden z týchto výnimočných dní.
James Cameron nevytvoril len príbeh, ale celý svet odohrávajúci sa vo fiktívnej Pandore, kde si Jake Sully a Neytiri založili rodinu a spoločne musia čeliť rôznym nástrahám, ochrániť svoj klan, ale taktiež udržať planétu a jej bohatstvo nedotknuté pred ľuďmi, ktorí sa ho chcú zmocniť. A potom je tu technologická stránka snímky, ku ktorej Cameron pristupoval novátorsky a prepisuje históriu kinematografie.
