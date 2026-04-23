Iní prepúšťajú či končia, no táto firma hľadá nových ľudí: Na strednom Slovensku ohlásili masívnu investíciu

Foto: brother-slovakia.sk

Roland Brožkovič
TASR
Investícia vo výške šesť miliónov eur spočíva vo vybudovaní novej haly.

Spoločnosť Brother Industries Slovakia, ktorá už takmer 20 rokov pôsobí v Krupine, rozšíri svoje výrobné kapacity. Približne šesťmiliónová investícia v areáli krupinského závodu prinesie podľa spoločnosti do regiónu aj nové pracovné miesta. Informoval o tom riaditeľ Brother Industries Slovakia Dave Lawrence.

Ako priblížil, ešte v januári tohto roka sa vedenie skupiny Brother Industries v japonskej Nagoji rozhodlo investovať do novej prístavby krupinského závodu, ktorá bude slúžiť na skladovanie a budúce rozšírenie výroby. Investícia vo výške šesť miliónov eur spočíva vo vybudovaní novej haly na mieste bývalých garáží z roku 1964.

Prvá fáza rozšírenia sa podľa Lawrenca začne ešte tento mesiac demoláciou starej budovy. Nasledovať budú zemné práce a v septembri sa rozbehnú práce na výstavbe novej budovy. Dokončenie haly je naplánované na júl budúceho roka, kedy si spoločnosť pripomenie 20. výročie svojho pôsobenia v Krupine.

o 25 až 50 percent viac zamestnancov

Firma plánuje v priebehu najbližších piatich rokov navýšiť počet zamestnancov o 25 až 50 percent, pričom prioritou zostáva zamestnávanie miestnych ľudí. Podľa Lawrenca zatiaľ ešte nie je možné presne povedať, koľko nových pracovných miest vznikne, no avizuje, že budú obsadzovať viacero pracovných pozícií – od operátorov až po manažérske pozície v oblasti nákupu, logistiky a inžinierstva.

Foto: TASR – Ján Krošlák

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter považuje za dôležité, že spoločnosť plánuje hľadať nových zamestnancov v regióne. Nepôjde teda o ľudí z tretích krajín, ale o absolventov „našich škôl“. Poznamenal, že kraj sa dlhodobo snaží investovať do rozvoja vzdelávania, aby reflektovalo na požiadavky dnešného trhu práce.

Poukázal aj na systém duálneho vzdelávania, vďaka ktorému v krupinskej spoločnosti Brother už sedem mesiacov pôsobí aj študent Michal zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici. „Michal je študent, ktorý už dnes prináša spoločnosti svojimi projektmi úspory a chce ostať v tejto spoločnosti aj po dokončení štúdia,“ poznamenal Lunter s tým, že aj spoločnosť Brother má záujem, aby tu po dokončení školy ostal.

Spoločnosť Brother Industries Slovakia pôsobí v Krupine od roku 2007 a zaoberá sa repasovaním tonerových kaziet pre svojich zákazníkov, ktoré dodáva na európsky trh. Patrí medzi lídrov v recyklácii tonerov v Európe a ako jediná vo svojom segmente získala prestížny environmentálny certifikát Blauer Engel. Krupinský závod je stopercentnou dcérskou spoločnosťou Brother Industries UK so sídlom vo Wrexhame v Spojenom kráľovstve.

