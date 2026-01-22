Poznáme nominácie na Oscary: Biť sa medzi sebou bude Leonardo DiCaprio a Timothée Chalamet, konkuruje im horor

Mnohí filmoví fanúšikovia sa už nevedia dočkať, či budú ich predikcie správne, alebo či budú mať k rozhodnutiam Americkej filmovej akadémie, ktorá zlaté sošky udeľuje, námietky. Pripravili sme prehľad nominácií 98. ročníka odovzdávania Oscarov v hlavných kategóriách.
Najviac sa v nich skloňujú snímky Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another či Sinners.
Prehľad oscarových nominácií za rok 2025:
Najlepší film/Best Picture
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Najlepší herec v hlavnej úlohe/Actor In a Leading Role
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Sinners)
- Wagner Moura (The Secret Agent)
Najlepšia herečka v hlavnej úlohe/Actress In a Leading Role
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Renate Reinsve (Sentimental Value)
- Emma Stone (Bugonia)
Najlepší herec vo vedľajšej úlohe/Actor In a Supporting Role
- Benicio Del Toro (One Battle After Another)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Sinners)
- Sean Penn (One Battle After Another)
- Stellan Skarsgard (Sentimental Value)
Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe/Actress In a Supporting Role
- Elle Fanning (Sentimental Value)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
- Amy Madigan (Weapons)
- Wunmi Mosaku (Sinners)
- Teyana Taylor (One Battle After Another)
Najlepšia réžia/Best Director
- Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
- Ryan Coogler (Sinners)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Joachim Trier (Sentimental Value)
- Chloé Zhao (Hamnet)
Najlepšia kamera/Cinematography
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Najlepší dokumentárny film/Documentary Feature
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Najlepšie vizuálne efekty/Visual Effects
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Najlepší adaptovaný scenár/Writing Adapted Screenplay
- Bugonia (Will Tracy)
- Frankenstein (Guillermo del Toro)
- Hamnet (Chloé Zhao, Maggie O’Farrell)
- One Battle After Another (Paul Thomas Anderson)
- Train Dreams (Clint Bentley, Greg Kwedar)
Najlepší pôvodný scenár/Writing Original Screenplay)
- Blue Moon (Robert Kaplow)
- It Was Just an Accident (Jafar Panahi, Script Collaborators)
- Marty Supreme (Ronald Bronstein, Josh Safdie)
- Sentimental Value (Joachim Trier, Eskil Vogt)
- Sinners (Ryan Coogler)
Noc Oscarov sa uskutoční už 15. marca. Zatiaľ môžete dobiehať resty a pozrieť si nominované snímky, ktoré ste v uplynulom roku prehliadli.
