Poznáme nominácie na Oscary: Biť sa medzi sebou bude Leonardo DiCaprio a Timothée Chalamet, konkuruje im horor

Záber zo snímky Jedna bitka za druhou, foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Oscary
Udeľovanie najprestížnejších filmových ocenení v Hollywoode sa blíži.

Mnohí filmoví fanúšikovia sa už nevedia dočkať, či budú ich predikcie správne, alebo či budú mať k rozhodnutiam Americkej filmovej akadémie, ktorá zlaté sošky udeľuje, námietky. Pripravili sme prehľad nominácií 98. ročníka odovzdávania Oscarov v hlavných kategóriách. 

Najviac sa v nich skloňujú snímky Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another či Sinners.

Prehľad oscarových nominácií za rok 2025:

Najlepší film/Best Picture

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Najlepší herec v hlavnej úlohe/Actor In a Leading Role

  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Michael B. Jordan (Sinners)
  • Wagner Moura (The Secret Agent)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe/Actress In a Leading Role

  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Renate Reinsve (Sentimental Value)
  • Emma Stone (Bugonia)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe/Actor In a Supporting Role

  • Benicio Del Toro (One Battle After Another)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Delroy Lindo (Sinners)
  • Sean Penn (One Battle After Another)
  • Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe/Actress In a Supporting Role

  • Elle Fanning (Sentimental Value)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
  • Amy Madigan (Weapons)
  • Wunmi Mosaku (Sinners)
  • Teyana Taylor (One Battle After Another)

Najlepšia réžia/Best Director

  • Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
  • Ryan Coogler (Sinners)
  • Josh Safdie (Marty Supreme)
  • Joachim Trier (Sentimental Value)
  • Chloé Zhao (Hamnet)

Najlepšia kamera/Cinematography

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Najlepší dokumentárny film/Documentary Feature

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Najlepšie vizuálne efekty/Visual Effects

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Najlepší adaptovaný scenár/Writing Adapted Screenplay

  • Bugonia (Will Tracy)
  • Frankenstein (Guillermo del Toro)
  • Hamnet (Chloé Zhao, Maggie O’Farrell)
  • One Battle After Another (Paul Thomas Anderson)
  • Train Dreams (Clint Bentley, Greg Kwedar)

Najlepší pôvodný scenár/Writing Original Screenplay)

  • Blue Moon (Robert Kaplow)
  • It Was Just an Accident (Jafar Panahi, Script Collaborators)
  • Marty Supreme (Ronald Bronstein, Josh Safdie)
  • Sentimental Value (Joachim Trier, Eskil Vogt)
  • Sinners (Ryan Coogler)

Noc Oscarov sa uskutoční už 15. marca. Zatiaľ môžete dobiehať resty a pozrieť si nominované snímky, ktoré ste v uplynulom roku prehliadli.

