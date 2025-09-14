Tento nový film musíte vidieť: Sľubuje napätie, množstvo zápletiek, ale aj vášeň, romantiku a scenérie slnečnej Malorky

Ak hľadáte film, ktorý vás zavedie na slnečný ostrov, namočí do vášnivého románika a zároveň vtiahne do napínavého príbehu plného tajomstiev, máme pre vás horúci tip, ktorý si nesmiete nechať ujsť.
Pred pár týždňami na Netflix dorazil nový nemecký erotický triler s názvom Fall for Me, ktorý zaujme nielen fanúšikov romantiky, ale aj napínavých drám.
Hlavnou hrdinkou filmu je Lili, ktorá za svojou mladšou sestrou Valeriou pricestuje až na slnečnú Malorku. Očakáva letnú pohodu, more a slnko, no miesto toho hneď po príchode zistí, že Valeria sa zasnúbila s tajomným Francúzom Manuom, ktorého pozná len pár mesiacov a zároveň sa spolu s ním chystá kúpiť si luxusný penzión.
Lili sa snaží zistiť viac o Manuovi, no sama podľahne atraktívnemu manažérovi nočného klubu, ktorý sa volá Tom. Následne sa strhne lavína vášne, tajomstiev a finančných podvodov.
Snímka má rozporuplné reakcie
Mnohí diváci film chvália a odporúčajú ho ako príjemnú „oddychovku“. Našli sa však aj takí, ktorí ho kritizujú za klišé situácie, ktoré už nespočetnekrát videli vo viacerých filmoch.
„Fajn film, páčila sa mi chémia medzi hlavnými hrdinami,“ chváli jeden z divákov.
„Film sa mi naozaj páčil. Príbeh, scenéria aj herecké výkony boli celkom dobré.“
„Hoci to bolo trochu predvídateľné, od začiatku som sa cítil chytený. Pre mňa osobne to bolo naozaj príjemné a vzrušujúce sledovanie a odporúčam ho,“ pridávajú sa ďalší.
„Veľmi predvídateľný film a veľa klišé,“ odporuje iný divák.
