Novú romantickú komédiu priam zhltnete: Diváci chvália úplne všetko, má dobré hodnotenie

Máme pre vás skvelý tip na filmovú novinku podľa knihy s rovnomenným názvom, pri ktorej sa nielen zamilujete, ale aj poriadne zasmejete. Diváci sú z nej nadšení.
Máte chuť na romantiku? Nenechajte si ujsť novú romantickú komédiu People We Meet on Vacation (český názov Alex, léto a já), ktorá dorazila na Netflix pred pár dňami a okamžite vystrelila na vrchol rebríčka sledovanosti, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Snímka rozpráva príbeh o dvoch najlepších kamarátoch – slobodomyseľnej Poppy a usporiadanom Alexovi, ktorí sa spoznali počas spoločnej cesty autom z vysokej školy domov, odvtedy sa stali priateľmi a dohodli sa, že každé leto strávia jeden celý týždeň spolu na dovolenke, vďaka čomu precestovali svet. Ich kamarátstvo však naruší myšlienka o tom, či by ich vzťah mohol prerásť v lásku.
Celý dej sa odohráva medzi súčasnosťou a spomienkami z minulosti, čo ho skvelo osviežuje.
Hlavné postavy si zahrala príťažlivá dvojica – Emily Bader a Tom Blyth, v jednej „kapitole“ filmu sa však objavil aj Lucien Laviscount, ktorého preslávila úloha Alfieho v ikonickom seriáli Emily in Paris.
Má slušné hodnotenie
Kým na filmovom portáli ČSFD komédia získala hodnotenie 67 %, tak na Rotten Tomatoes až 78 % a na IMDb 6.9/10. Diváci ju veľmi chvália, prirovnávajú ju k filmu One Day (Jeden deň), ktorý tiež vznikol podľa knihy. Vyzdvihujú najmä sympatický výber hercov, retrospektívny dej a skvelý humor.
„Milá a roztomilá „lovestory“ na štýl filmu Jeden deň, odohrávajúca sa v priebehu niekoľkých rokov. Krásni ľudia, rôzne destinácie, humor, skvelá hudba, no hlavne dráma a láska. Je to dosť predvídateľné, ale dáva mi to dojem starších romantických komédií s plášťom novoty a lepším obrazom. Herci sú sympatickí a všetko funguje tak pekne, že sa pri filme nachytáte usmievať, až vám srdiečko plesá.“
„Celé je to strašne roztomilé. Väčšinu času som sa pri tom usmieval a dobre bavil. Na jeden mrazivý večer vlastne ideálny zážitok,“ chvália diváci.
