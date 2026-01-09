Česká snímka je hitom Netflixu: Rozpráva o jednej z najväčších tragédií minulého storočia. Má vysoké hodnotenie

Z tohto príbehu vám bude behať mráz po chrbte.

Česká kinematografia sa môže pochváliť ďalšou mimoriadne úspešnou snímkou. Tentoraz však nejde o komédiu, ale o drámu, ktorá zmapovala jednu z najväčších tragédií Českej republiky. 

Česká dráma Dukla 61 je síce z roku 2018, ale na Netflixe je len teraz novinkou. Navyše, okamžite ovládla rebríčky sledovanosti u nás aj u našich susedov, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Snímka zobrazuje najväčšiu banskú tragédiu 20. storočia

Táto dvojdielna televízna miniséria od režiséra Davida Ondříčka sleduje osemnásťročného Petra, ktorý privedie do iného stavu svoju prvú lásku. Z toho dôvodu sa zamestná v Bani Dukla, vďaka čomu získa byt. Diváci tak majú možnosť Petrovými očami zistiť, ako vyzerá náročná práca 600 metrov pod zemou, pri ktorej ide každý deň o život.

Dráma zároveň zobrazuje udalosti z leta 1961, keď sa odohrala najväčšia banská tragédia 20. storočia, ktorá si vyžiadala množstvo životov.

V piatok 7. júla 1961 na Dole Dukla v Dolnej Suchej pri Havířove vypukol rozsiahly požiar, ktorý vznikol na treťom poschodí v jedenástom sloji, kde jeden z baníkov nevedomky spustil pásový dopravník a ten sa trením vznietil.

Požiar sa snažilo zlikvidovať až 700 záchranárov, pričom sa použilo 30-tisíc vriec s pieskom a na zamedzenie obsahu kyslíka v bani aj dusík. Požiar sa však šíril príliš rýchlo, okrem toho zamestnanci a členovia vedenia bane zvolili nesprávny postup pri spozorovaní prvých príznakov ohňa, čo viedlo k vyhasnutiu až 108 ľudských životov.

Má vysoké hodnotenie

Dráma sa teší veľkej priazni divákov, čo dokazuje aj výborné hodnotenie na filmovom portáli ČSFD – až 83 %. Diváci chvália najmä kvalitné spracovanie.

„Zaujímavé spracovanie udalostí.“

„Divácky veľmi atraktívna téma, ktorá je skutočne dobre spracovaná.“

„Naozaj skvelý televízny film!“

„Česká televízia opäť udrela kvalitnou témou a perfektným spracovaním,“ hodnotia diváci.

