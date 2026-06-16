Marko Kramár už spoznal trest za zapríčinenie dopravnej nehody. Dostal pokutu aj zákaz šoférovať

O vyšetrovaní dopravnej nehody, ktorú zapríčinil Marko Kramár, syn známeho herca, sme vás prvýkrát informovali vo februári. Prvotné informácie hovorili o tom, že mal vtedy 17-ročný mladík šoférovať pod vplyvom alkoholu, pričom v dychu mu namerali 1,27 promile, a zároveň nemal ani vodičské oprávnenie.
Mladý herec neskôr prelomil mlčanie a priznal, že svoje činy oľutoval. Marko nabúral autom do betónového múru, pričom v aute nebol sám. Našťastie sa podľa dostupných informácií nikomu nič nestalo.
Chybu si priznal
“Chcel som sa vyjadriť hneď, ako sa to stalo, ale kvôli tomu, že trestný proces je ešte v konaní, tak mi bolo odporúčané sa nejakého vyjadrenia zatiaľ zdržať, takže sa vám ohlasujem hneď, ako mi to bolo dovolené,“ povedal v tom čase na sociálnej sieti.
“V sobotu ráno som bol súčasťou autonehody, ktorú som zapríčinil ja. Bol som pod vplyvom alkoholu a chcel som len povedať, že si uvedomujem závažnosť tejto situácie a aké zlé moje rozhodnutie bolo. Som naozaj pripravený zobrať za to všetku zodpovednosť a, samozrejme, aj všetky následky,” uznal.
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Keďže sa Marko vydal v stopách jeho otca a v súčasnosti stvárňuje jeho syna v rodinnom seriáli Sľub, obrátili sme sa na televíziu, aby sme zistili, či tento prečin ovplyvní jeho nádejnú hereckú kariéru. “Postava, ktorú stvárňuje Marko Kramár, bude súčasťou seriálu Sľub počas celej aktuálnej jarnej sezóny, keďže sa seriál natáča s dlhodobým predstihom. Jeho účinkovanie v ďalšej sérii bude televízia Markíza vyhodnocovať,” uviedla vo februári len niekoľko dní po nehode PR manažérka Alexandra Hrušková pre interez.
Dnes už pozná trest
Ako informoval portál Nový čas, štyri mesiace po nehode, dnes už 18-ročný Marko Kramár pozná svoj trest. Medzičasom naďalej pokračoval v hraní v seriáli a zároveň rozbiehal aj hudobnú kariéru, keďže vydal niekoľko skladieb a spolupracoval s producentami. Jeho prípadom sa pritom zaoberala nielen polícia, ale tiež prokuratúra a sociálka.
Polícia po nehode potvrdila, že voči mladíkovi vzniesla obvinenie a navrhla podanie obžaloby. V rámci konania už Okresný súd v Pezinku vydal trestný rozkaz, ktorým uznal Marka K. za vinného. „OS Pezinok trestným rozkazom zo dňa 01. 06. 2026 uznal obvineného M. K. za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona a za to mu uložil peňažný trest v sume 1 500 eur,“ potvrdil pre Nový Čas hovorca Krajského súdu Bratislava Pavol Adamčiak.
„Pre prípad, že by bol výkon peňažného trestu úmyselne zmarený, súd určil náhradný trest odňatia slobody vo výmere 2 mesiace. Zároveň mu uložil trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkého druhu na dobu 18 mesiacov. Trestný rozkaz nie je právoplatný, v tomto čase sa trestný rozkaz doručuje procesným stranám. Dňom doručenia trestného rozkazu plynie procesnej strane lehota 8 dní na prípadné podanie odporu. Ak proti trestnému rozkazu podala oprávnená osoba v zákonnej lehote odpor, samosudca nariadi vo veci hlavné pojednávanie; pri prejednávaní veci na hlavnom pojednávaní nie je samosudca viazaný právnou kvalifikáciou ani druhom a výmerou trestu, ani výrokom o ochrannom opatrení obsiahnutými v trestnom rozkaze. Ak prokurátor predniesol na hlavnom pojednávaní obžalobu, trestný rozkaz sa ruší, inak sa stane právoplatným a vykonateľným podľa § 356 Trestného poriadku,“ doplnil Adamčiak.
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