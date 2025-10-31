Nové predajne Biedronky by mali vyrásť v ďalších dvoch lokalitách. Diskontný reťazec opäť smeruje do menších obcí

Keď diskontná Biedronka v marci vstupovala na slovenský trh a otvárala svoju prvú predajňu v Miloslavove, do konca roka 2026 avizovovala otvorenie 50 tuzemských pobočiek. Zatiaľ ich stihla otvoriť iba 9, no projekty postupne pribúdajú. Dnes už je zrejmé, že potvrdí svoju poľskú stratégiu a zameriavať sa bude prioritne na menšie regióny.
Vyplýva to aj z doteraz zverejnených pracovných ponúk, v ktorých dominujú malé mestá a obce. S výnimkou Žiliny sa zatiaľ v súvislosti s Biedronkou nespomínalo žiadne krajské mesto, pričom lienka s najväčšou pravdepodobnosťou zatiaľ s expanziou obíde východ Slovenska.
K zatiaľ predstaveným lokalitám v uplynulých dňoch pribudli ďalšie dve – opäť malé obce. Podľa pracovnej ponuky pridanej na portál Profesia.sk by mal diskont otvoriť predajňu v okrese Galanta, konkrétne v dedinke Mostová. Okrem toho predajne s logom lienky smerujú aj na Oravu do rozvíjajúcej sa obce Veličná. Informoval o tom portál MY Orava.
Na Orave Biedronku dobre poznajú
Už počas prvých dní expanzie zástupcovia spoločnosti Jerónimo Martins deklarovali, že ich sieť sa prvotne bude budovať okolo ich logistického centra vo Voderadoch, ktoré je schopné obslúžiť až 180 predajní. Biedronka tieto slová potvrdila a všetky svoje obchody doteraz otvorila na západnom, respektíve strednom Slovensku. Inak by to nemalo byť ani v najbližších mesiacoch a budúcom roku.
Orava a sever Slovenska by navyše mohli byť pre „lienku“ strategickým územím, nakoľko tamojší obyvatelia predajne dobre poznajú z pohraničných poľských oblastí a mnoho z nich patrí medzi pravidelných zákazníkov. Ako sa zdá, jednou z prvých obcí na Orave, ktorá sa diskontu dočká, by mohla byť Veličná. Ako uviedol starosta Daniel Laura, reťazec je aktuálne tesne pred podpisom zmluvy s majiteľom pozemku.
Ako z kontextu vyplýva, Biedronka bude v dolnooravskej obci neďaleko Dolného Kubína stavať úplne novú predajňu. Menej informácií zatiaľ máme o pobočke v Mostovej z galantského okresu. Spoločnosť tu hľadá zástupcu manažéra predajne s platovými podmienkami od 1 375 eur mesačne. Termín nástupu ani žiadne ďalšie detaily zverejnené neboli.
Rastú aj ďalšie predajne
Na aktuálnom čísle sa však diskont pravdepodobne nezdrží dlho. Spoločnosť už totiž pracuje na budovaní ďalších nových pobočiek, lokalizovaných zväčša na západnom Slovensku. Ako vás portál interez exkluzívne informoval, obchodné priestory už rastú napríklad v obci Malinovo neďaleko hlavného mesta.
Malinovo však v súčasnosti nie je ani zďaleka jedinou lokalitou, kde má „lienka“ rozpracované svoje projekty. Podľa zverejnených pracovných ponúk sa chystá do viacerých obcí ako Tomášov, Chorvátsky Grob, Zlaté Klasy, Dudince či Zemianska Olča.
Zároveň je už nejaký čas známe, že predajne s logom lienky pribudnú aj v lokalitách ako Žilina, Gbelce, Nesvady, Bošany, Kostolné Kračany, Čierne, Alekšince či Myjava.
