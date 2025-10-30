Zálohovanie bude pre Slovákov rýchlejšie. Nové stroje sú schopné poňať desiatky obalov naraz, predstavila ich známa firma

Ilustračná fotografia: TASR - Jaroslav Novák

Jakub Baláž
Nové technológie by mali zálohovanie obalov do značnej miery zjednodušiť. Jasne to dokazujú výsledky z prevádzky Billa, kde už od leta funguje takzvaný multifeedový zálohomat.

Zálohovanie je na Slovensku problematika, ktorá sa dotýka drvivej väčšiny spotrebiteľov, o čom svedčia aj dostupné dáta. Naša krajina si od zavedenia tohto systému udržiava percento návratnosti nad 90 % a prispievajú k tomu aj moderné riešenia od spoločností, ktoré sú priamo zainteresované vo vývoji a výrobe zálohomatov.

Medzi trhových lídrov v tomto segmente patrí firma TOMRA, ktorá iba nedávno predstavila nový multifeedový zálohomat s názvom TOMRA R1. Umiestnený bol do zrekonšturovanej predajne Billa na Bajkalskej ulici a denne vykúpi viac ako 9 000 obalov. Podľa najnovších správ, ktoré spoločnosť predstavila novinárom, teraz prichádza s novým modelom R2.

Ten by mal reťazcom, ako aj koncovým spotrebiteľom priniesť viacero výhod.

Inkluzívny a dostupnejší

Už predstavený model R1 je schopný naraz poňať 100 vratných obalov, čo značne urýchľuje celý zálohovací proces a poskytuje používateľom jednoduchší a pohodlnejší zážitok. V konečnom dôsledku ide aj o konkurenčnú výhodu pre dané reťazce, ktoré by sa podobné riešenie rozhodli implementovať vo svojich predajniach.

Čo sa týka modelu R2, ten by mal byť ešte prístupnejší a zároveň inkluzívnejší, nakoľko je vďaka svojmu vyhotoveniu pohodlným riešením napríklad aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Spracovanie obalov prebieha expresne. Vďaka 360-stupňovému systému rozpoznávania sa tak zálohovanie stáva komfortným a bezpečným aj pre deti a starších ľudí, keďže neprídu do priameho kontaktu s obalmi.

Pre obchodníkov je dôležitý fakt, že na rozdiel od R1 vďaka prepracovanej časti na zozbierané obaly a kompaktnosti s existujúcimi riešeniami komfortne poslúži aj menším pobočkám, a jeho zavádzanie teda bude značne jednoduchšie. Servis zálohomatu TOMRA R2 bude prebiehať výlučne zo zadnej strany, čo prispeje k plynulému chodu bez vyrušovania zákazníkov aj počas plnej prevádzky predajne.

Bude aj v ďalších reťazcoch?

V súvislosti s novinkami nás zaujímalo, či sa budú modely R1 a R2 postupne rozširovať aj do ďalších reťazcov a prevádzok. Podľa zástupcov spoločnosti TOMRA by sa mohli moderné zálohomaty R1 objaviť napríklad v Kauflande či Tescu, ide však o otázku budúceho roka.

Zároveň, pilotným projektom by mala byť spolupráca s veľkoobchodným reťazcom Metro. Hlavným dôvodom je fakt, že v týchto prevádzkach najčastejšie nakupujú podnikatelia a pracovníci z gastro biznisu. Tí často potrebujú vrátiť väčší objem obalov a multifeedové zálohomaty pre nich budú ideálnym riešením, nakoľko tento proces často súvisí práve s nákupom.

Zálohovanie na Slovensku

Zálohový systém je moderný prostriedok a ekologický prvok rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý prostredníctvom zberu jednorazových nápojových obalov (plastových fliaš a plechoviek) umožňuje ich opätovné spracovanie na výrobu nových obalov. Do platnosti na Slovensku vstúpil začiatkom roka 2022 a popularitu si získal pomerne rýchlo.

K postupnému zvyšovaniu návratnosti obalov dozaista prispievajú aj moderné technologické riešenia, ktoré vyzdvihol tiež Správca zálohového systému Marián Áč.

Dlhodobo sa držíme na úrovni viac ako 90 % návratnosti zálohovaných nápojových obalov. Každé riešenie, ktoré zvyšuje komfort pre spotrebiteľov a motivuje ich k zálohovaniu je preto ďalším krokom k zlepšovaniu zálohového systému. Možnosť vrátiť naraz väčší počet obalov je medzi ľuďmi dlhodobo žiadaná,“ uviedol pre médiá.

