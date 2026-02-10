Na Slovensku vyrastie nové obchodné centrum. Do menšej obce mieri Billa, pribudnú aj ďalšie prevádzky

Slovensko v posledných rokoch zažíva výraznejší rozmach vo výstavbe obchodných centier, respektíve retailových parkov. Ľudí láka efektívne, rýchle a pohodlné nakupovanie, pričom sa prostredníctvom takýchto projektov dostávajú do regiónov tí najobľúbenejší obchodníci. Na nové prevádzky sa najnovšie môžu tešiť obyvatelia na Orave.
Známy developer Primum totiž do obce Nižná prinesie viaceré reťazce a predložený projekt počíta aj so supermarketom. Upozornil na to portál MY Orava.
Billa, ale aj lokálni predajcovia
Z dostupných informácií a rozhodnutia príslušného stavebného úradu vyplýva, že projekt je v súlade s územným plánom obce a pôjde o občiansku vybavenosť nielen pre obyvateľov samotnej Nižnej, ale tiež okolitých obcí a miest.
Obchodné centrum a supermarket by mali byť umiestnené pri vstupe do obce od Podbielu. V susedstve sa už dnes nachádza čerpacia stanica známej značky, stavebniny a oproti je čistička odpadových vôd. Zastavaná plocha bude predstavovať necelých 8 000 metrov štvorcových – projekt je rozdelený na dva objekty.
Ten prvý bude obsadený supermarketom Billa, v druhom sa počíta s nájomnými priestormi pre šesť ďalších obchodníkov. Konkrétne značky zatiaľ nie sú známe, no vo všeobecnosti sa počíta s lekárňou, drogériou či textilom. Šancu by zároveň mali okrem známych reťazcov dostať aj lokálni predajcovia. Práve rozmanitosť a viacero služieb na jednom mieste je totiž to, čo pridáva retailovým parkom na obľúbenosti.
Počet takýchto shopping zón na Slovensku stále rastie a mnohí zákazníci ich vyhľadávajú pre kompaktnosť a praktickosť. Zvykom totiž býva, že tu je zastúpená pestrá paleta predajcov – potraviny, drogéria, elektro, chovateľské potreby, oblečenie, športové potreby či diskontné reťazce. Výhodou je tiež pohodlné parkovanie a vstup do predajní priamo z exteriéru bez potreby navštevovať väčšie nákupné centrá. Na týchto aspektoch by mal stavať aj nový oravský nákupný areál.
Nahlásiť chybu v článku