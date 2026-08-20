Voľby by dnes vyhral Smer, do parlamentu by preliezli Demokrati. V novom prieskume rastie aj Republika

Národná rada

Foto: SITA/Národná rada SR

Jakub Baláž
Najnovší prieskum volebných preferencií odhalil aj viaceré prekvapenia.

Kým vo väčšine posledných prieskumov sa na čele držalo Progresívne Slovensko s lídrom Michalom Šimečkom, najnovší prieskum agentúry SANEP pre televíziu TA3 priniesol iné výsledky. Okrem Smeru vyrástla aj Republika, mimo parlamentu sa stále drží Andrej Danko a SNS.

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O prieskume informovala televízia TA3.

Exkluzívny prieskum vykonala agentúra na vzorke 2 300 respondentov, pričom viac ako 19 % opýtaných by svoj hlas odovzdalo strane Smer-SD. Na druhom mieste je s 18,5 % Progresívne Slovensko a dvojciferné percento hlasov by dosiahla aj Republika (12,4 %, pozn. red.).

Demokrati by prešli, SNS nie

Kým prvá trojica sa v prieskumoch drží pomerne stabilne, poradie ďalších politických strán sa mení z prieskumu na prieskum. Na štvrtom mieste by sa tentokrát umiestnilo hnutie Slovensko Igora Matoviča, ktorý si v uplynulých týždňoch opäť získava veľkú pozornosť na sociálnych sieťach. Vďačí za to debatám s voličmi svojich politických oponentov.

Po ňom nasleduje strana SaS, ktorá by získala 7,8 percenta, Hlas-SD sa prepadol pod 7 percent. Do parlamentu by sa ešte dostalo KDH a tiež Demokrati, „pod čiarou“ skončila SNS Andreja Danka, Aliancia či Sme Rodina.

Agentúra SANEP ďalej uvádza, že 14,3 percenta opýtaných sa nevedelo rozhodnúť, koho by volili, a ďalších 17,8 percenta respondentov deklarovalo, že by sa parlamentných volieb nezúčastnili.

Robert Fico
Foto: SITA – Milan Illík

Júlový prieskum ukázal iné výsledky

Ešte počas júla sme vás informovali o volebnom prieskume agentúry AKO pre televíziu JOJ 24. Prieskum sa realizoval od 8. do 14. júla na vzorke 1 000 respondentov.

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 20,8 percenta hlasov. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 17,3 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Republika so ziskom 9,7 percenta hlasov.

Do parlamentu by sa dostali aj SaS (8,8 percenta), Hlas-SD (8,5 percenta) a Hnutie Slovensko so ziskom rovných osem percent. Rovnako i KDH, ktoré by volilo 7,7 percenta respondentov, a Demokrati, ktorí by získali 5,8 percenta hlasov.

Pred bránami parlamentu by zostali SNS (4,8 percenta), Maďarská aliancia a Právo na pravdu (zhodne po 2,8 percenta), Sme rodina (2,2 percenta), Strana vidieka (0,3 percenta), KSS a ĽSNS (zhodne po 0,2 percenta) a Spravodlivosť (0,1 percenta).

Na základe tohto prieskumu by PS v parlamente zastupovalo 35 poslancov, Smer-SD 31 a Republika by mala 17 mandátov. S 15 poslancami by v NR SR boli SaS a Hlas-SD. Hnutie Slovensko by obsadilo 14 kresiel, KDH 13 a Demokrati by získali desať mandátov.

Slovenský parlament
Foto: SITA/Národná rada SR

Slovensko je extrémne polarizované

Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom a tesne pred Španielskom. Vyplýva to z medzinárodného projektu V-Dem, ktorý v utorok priblížili predstavitelia DEKK Inštitútu. Tí na tento trend reagovali vydaním štúdie Polarizácia a antisystém 2026.

„Dlhodobo extrémne polarizované spoločnosti vo svete nám dokazujú, že polarizácia môže eskalovať do fyzického násilia či vojnového konfliktu. Príkladom je situácia v Iraku či Sýrii. Nepokoje v Severnom Írsku nám zároveň ukazujú, že nezvládnutá polarizácia môže prejsť do násilných konfliktov aj vo vyspelých a bohatých krajinách,“vysvetlil hlavný výskumník a riaditeľ DEKK Inštitútu Pavol Kosnáč. Štúdia informuje, že polarizácia na Slovensku prináša reálne dôsledky.

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