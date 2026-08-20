Známy fastfood skončil v strate, McDonald’s zarobil milióny. Takýto bol u nás súboj veľkých značiek

Slovenský fastfoodový trh má za sebou ďalší silný rok. McDonald’s Slovakia v roku 2025 výrazne zvýšil tržby aj zisk a zarobil viac ako 14 miliónov eur. Burger King na Slovensku, ktorý prevádzkuje spoločnosť AmRest SK, tiež rástol. Jeho čistý obrat sa dostal takmer k hranici 10 miliónov eur.
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Slovenský fastfoodový trh je veľký biznis. Medzi jeho najviditeľnejších hráčov patria McDonald’s, KFC a Burger King, ktoré súťažia o zákazníkov prakticky vo všetkých väčších mestách.
McDonald’s je slovenskou jednotkou
McDonald’s Slovakia dosiahol podľa portálu FinStat v roku 2025 tržby na úrovni 56,99 milióna eur. Medziročne tak jeho tržby vzrástli približne o 9 percent. Ešte zaujímavejší je výsledok hospodárenia. Spoločnosť skončila rok s čistým ziskom 14,44 milióna eur, čo bolo približne o 5 percent viac než rok predtým.
Celkové výnosy dosiahli 58,231 milióna eur. McDonald’s tak dokázal nielen zvýšiť svoje tržby, ale zároveň udržať mimoriadne vysokú ziskovosť.
Z účtovných údajov zároveň vyplýva, že spoločnosť mala na konci roka aktíva v hodnote viac ako 92,2 milióna eur a vlastný kapitál dosiahol 73,8 milióna eur. Výsledky tak potvrdzujú silnú pozíciu McDonald’s na slovenskom trhu.
KFC na druhom mieste
Pri KFC je potrebné sledovať spoločnosť Queensway Restaurants Slovakia, ktorá prevádzkuje sieť KFC na Slovensku. Jej najnovšia dostupná účtovná závierka sa týka obdobia od 1. apríla 2024 do 31. marca 2025. Za toto obdobie dosiahla spoločnosť tržby na úrovni 20,48 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím ide o nárast o približne 38 percent.
KFC však na rozdiel od McDonald’s skončilo v strate. Výsledok hospodárenia po zdanení predstavoval mínus 1,624 milióna eur. Rok predtým bola strata výrazne nižšia, približne 117 000 eur.
Burger King rastie, no za dvojicou zaostáva
Burger King na Slovensku prevádzkuje spoločnosť AmRest SK. Tá v roku 2025 dosiahla tržby 9,83 milióna eur, zatiaľ čo v roku 2024 to bolo 9,57 milióna eur. Medziročný rast tak predstavoval približne 2,7 percenta. Celkové výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli 9,86 milióna eur a náklady 9,68 milióna eur.
Po započítaní finančnej činnosti a dane skončil AmRest SK rok 2025 s čistým ziskom 81 093 eur. To je výrazne menej než pri McDonald’s, no zároveň ide o kladný výsledok. Treba však podotknúť, že spoločnosť u nás prevádzkuje aj prevádzky Pizza Hut.
Pri samotnom porovnaní čísel je však rozdiel výrazný. McDonald’s dosiahol takmer 57 miliónov eur, KFC približne 20,5 milióna eur za svoje posledné dostupné účtovné obdobie a AmRest SK takmer 9,8 milióna eur.
Z porovnania vychádza, že najväčší rast v poslednom dostupnom období neukazuje McDonald’s, ale KFC. Jeho tržby vyskočili o približne 38 percent. Spoločnosť zároveň pokračuje v otváraní nových reštaurácií. McDonald’s však zatiaľ zostáva jednoznačným lídrom. Má najvyšší obrat, vysoký zisk a zároveň pokračuje v rozširovaní siete.
Prichádza aj konkurencia z Maďarska
Ako sme informovali, novou konkurenciou pre veľké fastfoodové reťazce sa stáva aj maďarský Simon’s Burger. Značka vznikla po pandémii a jej zakladateľ Tóth Simon sa pri jej budovaní inšpiroval smash burgermi, ktoré spoznal počas cestovania po západnom pobreží USA.
Z pôvodného konceptu sa postupne rozrástla sieť, ktorá mala na jeseň 2025 v Maďarsku 19 stálych a jednu sezónnu prevádzku. Teraz sa vydáva aj za hranice a jednou z prvých krajín, kam zamierila, je Slovensko. Svoju prvú slovenskú prevádzku otvorila v košickom OC Optima 29. novembra 2025. Sprevádzala ju veľká marketingová kampaň, otvorenie sme si teda nemohli nechať ujsť. O tom, prečo nás návšteva sklamala, sa dočítate v našom článku.
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