Mladíci, ktorí týrali zranenú srnu, majú veľký problém: Polícia začala vo veci trestné stíhanie

Pohľad na zranenú srnu a na jedného z páchateľov

Foto: Instagram - kastracnyprogram, dramy_z_influsveta_

Roland Brožkovič
Zviera ešte žilo, no bolo zjavne zranené a otrasené, keď prišiel kopanec.

Slovenskom iba pred pár dňami otriaslo video zverejnené na sociálnych sieťach, kde partia mladých chlapcov týra zranenú srnu a jeden z nich ju následne s rozbehom a plným náprahom kopne do hlavy. Teraz majú na krku trestné stíhanie.

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Video zachytáva udalosti po nehode, keď mladíci zrazili srnu. Zviera ešte žilo, no bolo zjavne zranené a otrasené. Následne k nej prišli a jeden z nich zviera kopol do hlavy. Srna sa následne začala triasť v kŕči a zjavne v bolestiach.

Do veci vstúpila polícia

Enviropolícia dnes oznámila, že videom sa zaoberá. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Mladíci si svoje konanie natáčali. „Video sa postupne stalo virálnym a poukazuje na protiprávne konanie. V uvedenej veci bolo vyšetrovateľom oddelenia Nitra odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality PZ začaté trestné stíhanie za prečin pytliactva v súbehu s prečinom výtržníctva,“ uviedla polícia.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Kastračný program (@kastracnyprogram)

Ako doplnila, právna kvalifikácia bola ustálená po komunikácii s príslušnou prokuratúrou. Vzhľadom na prebiehajúce úkony trestného konania polícia ďalšie informácie k prípadu nebude poskytovať.

Video zverejnila stránka Kastračný program na sociálnej sieti. „Následne srnku našla okoloidúca, ktorá okamžite privolala hliadku PZ a tí poľovného hospodára. Tento prípad okrem toho, že je maximálne nechutný, zároveň zachytáva trestný čin ÚMYSELNÉHO a krutého týrania zvieraťa. Už je postúpený na prokuratúru a riešia ho aj médiá. Je nevyhnutné, aby za takéto činy bola vyvodená trestnoprávna zodpovednosť,“ doplnila stránka.

„Každý deň sa pýtame, či ešte sú ľudia ľuďmi, a každý deň nám ukazuje, že už len veľmi málo z nás… Nikomu nič zlé neprajeme, ale snáď sa karma postará,“ dodal profil.

Vyjadril sa jeden z mladíkov

K incidentu sa včera na sociálnej sieti vyjadril aj jeden z mladíkov, píše Refresher. „Bol som naj**aný k**ot, čo držal telefón,“ povedal a priznal sa, že je autorom videa. Zviera teda kopol jeho kamarát. „Ako sa na to všetko spätne pozerám už s triezvou hlavou, tak je to sk**vená hanba. Hlavne to, čo som spravil ja, že som ju tam začal urážať a nadávať jej,“ dodal.

Zároveň doplnil, že situácia ho štve, pretože brutálnemu útoku na zranené zviera nezabránil a následne nič neurobil. „Každý z tých piatich ľudí, čo tam boli, si nepriznal chybu. Nepostavili sa na konci tej situácie k tomu tak, ako by sa patrilo, a namiesto toho ešte klamali,“ dodal.

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