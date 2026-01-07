Dunaj, k vašim službám pozná dátum štartu novej série: Divákov čaká návrat seriálovej Kristíny aj dramatické zvraty

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Obľúbený Dunaj, k vašim službám sa vráti skôr, než sa čakalo.

Diváci napäto čakali, kedy sa ich obľúbený seriál po sviatkoch vráti. Prvotne sa hovorilo až o februárovom dátume, no nakoniec má pre nich televízia lepšie správy. Príbehy hrdinov Dunaja sa v novej sérii ocitnú priamo v centre historických udalostí, ktoré zásadne menia ich osudy. Nová séria prinesie ešte väčšie emócie, dramatické rozhodnutia a napätie až do poslednej minúty.

Po takmer dvojmesačnej pauze sa na obrazovky televízie Markíza vracia jeden z najúspešnejších seriálov na slovenskom trhu. Dobová rodinná sága Dunaj, k vašim službám odštartuje svoju 13. sériu už v utorok 27. januára 2026 o 20.30 h a diváci ju budú môcť sledovať tradične každý utorok a štvrtok v rovnakom vysielacom čase.

Na čo sa môžu tešiť

„Dunaj, k vašim službám je silným príbehom o ľuďoch v čase, keď udalosti vojny a povstania nútili každého zaujať postoj a niesť následky vlastných rozhodnutí. Trinásta séria prináša ešte intenzívnejší pohľad na obdobie, v ktorom sa osobné osudy neoddeliteľne prelínajú s veľkými dejinami. Divákov čakajú silné emócie, napätie, ale aj momenty nádeje, ktoré k Dunaju prirodzene patria. Veľmi si vážime dlhodobú priazeň divákov a ďakujem celému tvorivému tímu za ich nasadenie, profesionalitu a schopnosť rozprávať silné príbehy na pozadí našej histórie,“ hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.

Foto: TV Markíza

Tvorcovia v novej sérii zobrazia dramatickú atmosféru priamych bojov v okolí Banskej Bystrice, ale aj zásadne zmenenú situáciu v Bratislave, ktorú po potlačení povstania zaplavujú nemecké jednotky vrátane brutálnych posíl SS. Dej sa postupne presunie aj do lesov Malých Karpát, kam sa stiahnu partizánske jednotky, aby pokračovali v odboji a čakali na príchod Červenej armády.

„Nová séria mapuje éru Slovenského národného povstania, jeho potlačenia a radikalizácie nemeckej moci na našom území až po postupné uvedomenie si, že vojna sa nevyvíja v ich prospech. Je plná silných emócií a ťažkých rozhodnutí, ktoré zásadne ovplyvnia vzťahy všetkých našich postáv,“ vysvetľuje Evita Twardzik, vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby TV Markíza.

Po rozpustení slovenskej armády preberajú kontrolu nad krajinou Nemci, obnovujú sa deportácie a represie sa dotýkajú čoraz širších vrstiev obyvateľstva. Krajina žije v napätí a čaká na výsledok posledných bojov – a na to, na ktorú stranu sa definitívne prikloní víťazstvo.

Foto: TV Markíza

„Naše postavy z oboch strán barikády v týchto extrémne turbulentných časoch bojujú o šťastie, lásku, dôstojnosť – a často aj o holý život. Niektorí sa zapoja priamo do povstania, iní pomáhajú v utajení a ďalší sa snažia spravodlivý boj za slobodu zmariť. Mnohí prekvapia tým, čo sa v nich skrýva – v pozitívnom aj negatívnom zmysle,“ približuje kreatívna producentka seriálu Soňa Čermáková Uličná.

Diváci budú svedkami veľkých a odvážnych činov, sebaobetovania za ideály, ale aj krutosti, zrady, sebeckých rozhodnutí a tragických náhod, ktoré táto doba prinášala. Zároveň však Dunaj ponúkne aj silné príbehy lásky, ľudskej spolupatričnosti, odvahy a nádeje, ktoré dokážu prežiť aj v najtemnejších časoch.

Nová séria prinesie tiež viacero nových postáv a návraty známych tvárí z minulosti. „Popri stabilných hrdinoch sa objavia nové výrazné charaktery v podaní populárnych hercov aj nových objavov, ktoré so sebou prinesú tajomstvá a výrazne obohatia jednotlivé dejové línie,“ dodáva Soňa Čermáková Uličná.

Návrat obľúbenej postavy

