Jedna rola, ktorá všetko zmenila. Spoznajte celebrity, ktorých život nabral úplne nový smer a obrátil ho naruby

Niektoré filmové a televízne úlohy dokážu zmeniť životy, no nie vždy ide o pozitívnu stránku slávy. Pre niektorých hercov bola jedna jediná rola tým momentom, ktorý im otvoril dvere do hollywoodskych výšin, zatiaľ čo iní sa po nej nikdy nedokázali vrátiť na rovnakú úroveň, akú im predpovedal ich talent.
Neuveriteľné, aký vplyv môže mať jedna rola. Vedeli by o tom rozprávať niektoré celebrity, ktorých kariéra už nikdy nebola rovnaká. Zatiaľ čo niektorí sa stali ikonami, iní sa ocitli v tieni vlastného úspechu, a ich príbehy sú fascinujúcim pripomenutím, že jeden moment môže definovať celý život alebo ho úplne zmeniť, ako píše portál Brightside. Ste pripravení zistiť, kto sa stal rukojemníkom svojej postavy a kto za svoju voľbu zaplatil zabudnutím?
Mariah Carey
V roku 2001 sa Mariah Carey pokúsila o odvážny kariérny posun a prijala hlavnú úlohu vo filme Glitter. Film však bol kasovým prepadákom, zarobil iba 5,2 milióna dolárov pri rozpočte 22 miliónov. V dôsledku neúspechu filmu vydavateľstvo ukončilo zmluvu s Mariah. Carey, ktorá následne oživila svoju hudobnú kariéru, si prekvapivo vyslúžila uznanie kritikov za svoju úlohu vo filme Precious (2009).
