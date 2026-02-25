Nová česko-slovenská komédia je podľa divákov veľkým sklamaním. Vyčítajú jej trápny humor

Má však výborné herecké obsadenie a zaujímavý vizuál.

Tvorcovia predpokladali úspech, no ide skôr o prepadák. Komédia z domácej tvorby si tentoraz srdcia divákov nezískala. Údajne je nudná a bez vtipu.

Pred pár dňami do slovenských kín zavítala nová česko-slovenská komédia Keď sa zhasne, ktorá priniesla nielen hviezdne herecké obsadenie, ale aj svieži pohľad na manželské problémy podané s vtipom a nadhľadom.

Za snímkou stojí režisér Andy Fehu, ktorý je ako spolurežisér podpísaný pod miliónovou ONEMANSHOW: The Movie. Scenáristi filmu Michaela Doležalová a Michal Baláž sľubujú, že film nebude len obyčajnou romantickou komédiou, ale ponúkne aj inteligentný humor a nečakané zvraty.

Výborné herecké obsadenie

Hlavnú ženskú postavu Ninu, ktorá je ambiciózna šéfkuchárka, stvárnila známa česká herečka Petra Hřebíčková a jej manžela Richarda, ktorý je úspešný gynekológ, si zahral obľúbený slovenský herec Tomáš Maštalír. 

Foto: Bontonfilm

Manželstvo Niny a Richarda je však v troskách a rozvod, ktorý by mal byť jasnou cestou von, komplikuje kuriózna zmluva. Kedysi pod vplyvom alkoholu podpísaný obrúsok im totiž diktuje, že ten, kto zaviní rozpad vzťahu, nedostane zo spoločného majetku nič. A tak sa začne rafinovaný boj o to, kto koho skôr podvedie.

Vo filme sa objavili aj ďalší známi česko-slovenskí herci – Petra Polnišová, Vojtěch Kotek, Martin Pechlát Lucie Vondráčková.

Foto: Bontonfilm

Obrovský gastronomický zážitok

Jedným z veľkých lákadiel filmu je aj jeho prepojenie s vysokou gastronómiou. Menu reštaurácie 7 hriechov z filmu nevzniklo len v scenári. Na jeho tvorbe sa podieľal michelinský šéfkuchár Oldřich Sahajdák z La Degustation Bohême Bourgeoise, pričom každý chod symbolizuje jeden zo siedmich smrteľných hriechov, čím dodáva príbehu ešte väčšiu hĺbku a štipku provokácie.

Okrem humoru sa tak môžete tešiť aj na autentické jedlá, profesionálne kuchárske techniky a atmosféru luxusnej reštaurácie, ktoré vo filme vytvoria jedinečný vizuálny a emocionálny zážitok.

Divákov nezaujal

Diváci však z komédie nie sú takí nadšení, ako tvorcovia očakávali. Na filmovom portáli ČSFD mu udelili slabé hodnotenie – len 53 %. Snímke vyčítajú, že pôsobí prehnane, kŕčovito a nudne. Tvrdia, že „humor je založený skôr na trápnosti ako na vtipe, dialógy nemajú šťavu a medzi postavami prakticky nefunguje žiadna chémia, takže vzťahy pôsobia umelo a nedôveryhodne“. Film dokonca označujú za veľké sklamanie.

