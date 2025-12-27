Nočná operácia skončila tragicky: Ruský dobrovoľnícky zbor potvrdil smrť svojho lídra, zasiahnuť ho mal dron

Foto: X/Мілітарний

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ruský dobrovoľnícky zbor prišiel o lídra.

Veliteľ a zakladateľ Ruského dobrovoľníckeho zboru Denis Kapustin, bojujúci na strane Ukrajiny, zahynul v noci na sobotu pri útoku v Záporožskej oblasti. Oznámil to jeho dobrovoľnícky zbor na platforme Telegram.

TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News a príspevku zboru na Telegrame. „Dnes večer na záporožskom úseku frontu, počas plnenia bojovej úlohy, hrdinsky zahynul náš veliteľ: Denis ‚White Rex‘ Kapustin. Podľa predbežných informácií išlo o zásah dronu,“ uviedol zbor.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Kim Čong-un pozdravil Putina: Jeho krajina a Rusko zdieľajú krv, život a smrť vo vojne na Ukrajine, odkázal
2.
Peklo v Kyjeve: Rusko útočilo a výsledkom je jeden mŕtvy a cez 25 zranených. Tretina mesta ostala bez vykurovania
3.
Kuleba: Ruský útok poškodil loď plaviacu sa pod slovenskou vlajkou, vypukli viaceré požiare
Zobraziť všetky články (1530)

Zbor sľubuje pomstu, okolnosti sa vyšetrujú

Okolnosti incidentu zisťujú, všetky informácie zverejnenia neskôr. „Určite ťa pomstíme, Denis. Tvoj odkaz žije naďalej,“ dodal zbor na Telegrame, kde zverejnil aj fotografie svojho zosnulého veliteľa. Organizácia pre ľudské práva Anti-Defamation League v roku 2019 označila Kapustina za „nemeckého neonacistického zápasníka MMA“.

Podľa webu The Moscow Times sa Kapustin v roku 2017 presťahoval do Kyjeva a po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 založil Ruský dobrovoľnícky zbor. Ten sa podľa svojho manifestu snaží zvrhnúť ruského prezidenta Vladimira Putina a vytvoriť etnicky ruský štát, vzdať sa všetkých imperiálnych ambícií a sústrediť sa na blaho etnických Rusov, píše denník.

Kapustina v marci 2023 zaradili do federálneho registra Ruska ako „teroristu a extrémistu“, a to po vpáde zboru do Brianskej oblasti susediacej s Ukrajinou. Zároveň ho pridali aj na zoznam hľadaných osôb ministerstva vnútra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac