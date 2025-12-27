Nočná operácia skončila tragicky: Ruský dobrovoľnícky zbor potvrdil smrť svojho lídra, zasiahnuť ho mal dron

Veliteľ a zakladateľ Ruského dobrovoľníckeho zboru Denis Kapustin, bojujúci na strane Ukrajiny, zahynul v noci na sobotu pri útoku v Záporožskej oblasti. Oznámil to jeho dobrovoľnícky zbor na platforme Telegram.
TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News a príspevku zboru na Telegrame. „Dnes večer na záporožskom úseku frontu, počas plnenia bojovej úlohy, hrdinsky zahynul náš veliteľ: Denis ‚White Rex‘ Kapustin. Podľa predbežných informácií išlo o zásah dronu,“ uviedol zbor.
Zbor sľubuje pomstu, okolnosti sa vyšetrujú
Okolnosti incidentu zisťujú, všetky informácie zverejnenia neskôr. „Určite ťa pomstíme, Denis. Tvoj odkaz žije naďalej,“ dodal zbor na Telegrame, kde zverejnil aj fotografie svojho zosnulého veliteľa. Organizácia pre ľudské práva Anti-Defamation League v roku 2019 označila Kapustina za „nemeckého neonacistického zápasníka MMA“.
Rosyjski dron zabił Denisa Kapustina, dowódcę Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego*.
Zginął w obwodzie Яaporoskim.
*organizacja zakazana w Rosji
**uznany za terrorystę w Rosji pic.twitter.com/JZ6F8Q9egR
— Benedykt (@benedykt57) December 27, 2025
Podľa webu The Moscow Times sa Kapustin v roku 2017 presťahoval do Kyjeva a po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 založil Ruský dobrovoľnícky zbor. Ten sa podľa svojho manifestu snaží zvrhnúť ruského prezidenta Vladimira Putina a vytvoriť etnicky ruský štát, vzdať sa všetkých imperiálnych ambícií a sústrediť sa na blaho etnických Rusov, píše denník.
Kapustina v marci 2023 zaradili do federálneho registra Ruska ako „teroristu a extrémistu“, a to po vpáde zboru do Brianskej oblasti susediacej s Ukrajinou. Zároveň ho pridali aj na zoznam hľadaných osôb ministerstva vnútra.
