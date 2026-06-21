Údajne to bude ešte tento rok: Volvo prezradilo, kedy vyrobí na východe Slovenska prvé vozidlo

Slovensko je veľmocou vo výrobe automobilov a po znáčkách ako Volkswagen, Kia, Land Rover či Peugeot u nás začne čoskoro vyrábať ďalšia značka, tentokrát švédske Volvo.
Automobilka Volvo by mala spustiť prevádzku v polovici budúceho roka. Momentálne je fabrika v testovacej prevádzke a na jeseň by mohlo byť vyrobené aj prvé testovacie vozidlo. Pripomenula to v nedeľnej relácii TA3 V politike ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Projekt odštartoval ešte za pôsobenia bývalej vlády, podľa Sakovej však bude súčasná vláda fabriku otvárať zaslúžene.
„Projekt, keď sme ho preberali bol v dosť veľkom omeškaní, hrozili tam veľké pokuty zo strany Volva, pretože nastali problémy so spodnou vodou a geologický prieskum, ktorý hovoril o tejto spodnej vode, tak bývalé vedenie ministerstva hospodárstva utajilo, spravilo zlú projektantskú činnosť, nadimenzovali sa financie na výstavbu parku Valaliky v polovičnom objeme na uskutočnenie hrubých terénnych úprav, a to všetko sme museli my riešiť,“ uviedla Saková s tým, že hrozili stomiliónové pokuty i to, že by Volvo mohlo odísť zo Slovenska.
Valaliky stáli 733 miliónov
Poslanec opozičnej SaS Marián Viskupič pripomenul, že na spustení výstavby fabriky má podiel ešte bývalá vláda, v ktorej bola aj SaS. Podľa neho problém s podzemnou vodou, ktorý spomenula ministerka Saková, bol len čiastkový a podarilo sa ho vyriešiť. Prízvukoval, že výstavba fabriky pomôže ekonomike a mala by to byť téma, ktorá ich spája. „Buďme radi a spolupracujme v takýchto veciach,“ dodal Viskupič.
Celkové verejné investície do výstavby priemyselného parku Valaliky pri Košiciach a do rozvoja verejných služieb v priľahlých obciach majú do roku 2029 dosiahnuť 733,54 milióna eur s DPH. Vyplýva to z informatívnej správy o priebežnom plnení záväzkov z investičnej zmluvy, ktorú predložilo Ministerstvo hospodárstva SR. Na území parku vyrastie závod na výrobu elektromobilov automobilky Volvo.
Štát podľa materiálu splnil kľúčové míľniky pre pripojenie územia na inžinierske siete, čo bolo podmienkou na spustenie skúšobnej prevádzky. Ďalšie práce vrátane rozšírenia čistiarne odpadových vôd Košice či rekonštrukcie úpravne vôd Bukovec majú byť dokončené do konca prvého kvartálu 2028, čo podľa správy neohrozí plánovaný štart sériovej výroby v apríli 2027. Zo správy takisto vyplýva zrušenie zámeru vybudovať takzvané People centrum za predpokladaných 65 miliónov eur. Štát sa ho rozhodol nestavať pre negatívne skúsenosti z minulých projektov a jeho funkcie zabezpečí alternatívne.
Neďaleko Volva bude aj DHL
Priemyselno-logistický park Logis One Park Košice, ktorý vzniká v blízkosti pripravovaného závodu Volvo Cars, získal nového nájomcu. Do projektu prichádza logistická spoločnosť DHL Supply Chain Slovakia, ktorá si v parku prenajme približne 15.000 štvorcových metrov (m2). Informoval o tom priemyselný park.
Spoločnosť DHL bude v Logis One Park Košice prevádzkovať nové logistické a skladové centrum, pričom spustenie prevádzky je plánované na január 2027. „Košice a celý východ Slovenska sa rýchlo profilujú ako jeden z kľúčových logistických a priemyselných uzlov v regióne. Naše rozhodnutie vstúpiť do Logis One Park Košice je preto jasným strategickým krokom, ktorý nám umožní byť priamo súčasťou tohto dynamického rastu a zároveň prispievať k nastavovaniu nových štandardov v oblasti logistiky a udržateľnosti,“ uviedol výkonný riaditeľ DHL Supply Chain Slovakia Peter Okenka.
Priemyselný park pri Valalikoch vzniká na území s rozlohou 42 hektárov. V konečnej fáze ponúkne takmer 240.000 m2 prenajímateľnej plochy s potenciálom vytvoriť viac ako 1000 pracovných miest. „Príchod spoločnosti DHL vnímame ako veľmi silný signál dôvery v kvalitu nášho projektu aj potenciál celého regiónu. DHL je globálny líder v logistike a partner, ktorý má vysoké nároky na efektivitu, technické riešenia aj dlhodobú udržateľnosť,“ uviedol predstaviteľ Logis One Igor Šnirc.
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