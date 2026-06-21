Česko plošne zakáže používanie mobilov v materských aj základných školách. Platiť to bude aj počas prestávok

Používanie mobilných telefónov na školách áno, alebo nie? Nad touto otázkou si láme hlavu množstvo rodičov aj učiteľov. Susedné Česko pripravuje zmenu zákona, podľa ktorého dôjde k ich zákazu. Presadzuje ju premiér Andrej Babiš.
Žiaci v materských školách, základných školách aj na nižších stupňoch viacročných gymnázií už nebudú môcť v škole používať mobilné telefóny, a to ani počas prestávok. Vyplýva to z nového návrhu zákona, ktorý presadzuje český premiér Andrej Babiš. Platnosť by mal nadobudnúť od septembra 2027, informuje TASR podľa portálu Novinky.cz.
Žiaci ich nebudú môcť používať počas vyučovania ani počas prestávok
„Mobilné telefóny nebude možné používať počas vyučovania ani prestávok. Používanie bude povolené najmä zo zdravotných dôvodov, u detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami alebo pri priamom využití vo výučbe,“ uviedol na sociálnych sieťach minister školstva Robert Plaga.
Podľa prieskumu jeho rezortu reguluje v súčasnosti používanie mobilných telefónov 93 percent škôl, pričom pravidlá stanovujú prostredníctvom školského poriadku. V prípade ich porušenia môžu školy žiakovi zariadenie dočasne odobrať. Ministerstvo vo februári zaslalo školám metodiku, ktorá im mala pomôcť pravidlá nastaviť a presadzovať.
Plošný zákaz by mal vstúpiť do platnosti od školského roka 2027/2028
Plošný zákaz používania mobilných telefónov v školách by mal podľa návrhu začať platiť od školského roka 2027/2028. „Aby školy mali čas sa pripraviť, upraviť školské poriadky a nastaviť praktický režim,“ uviedol Babiš.
Ako dodržiavanie pravidiel docielia?
Podľa českého ministra školstva je súčasťou návrhu aj možnosť uložiť žiakom povinnosť odložiť telefóny počas vyučovania na určené miesto. Ide o postup, ktorý už teraz uplatňuje časť škôl. V prípade nedodržania zákazu hrozí žiakom odobratie zariadenia rovnako ako doteraz. „Zariadenie musí byť žiakovi vrátené najneskôr na konci vyučovania,“ vysvetlil Plaga.
„Pravidlá pre stredné a vyššie stupne vzdelávania sa nemenia. Školy ich budú môcť naďalej upravovať podľa svojich podmienok prostredníctvom školského poriadku ako doteraz,“ uzavrel minister školstva. Konkrétnu podobu návrhu zverejnia predkladatelia v pondelok.
Proti plošnému zákazu telefónov v školách je podľa portálu Novinky napríklad detský ombudsman Martin Beneš, zatiaľ čo riaditeľ Národného ústavu duševného zdravia Jiří Horáček ho podporuje.
Slovensko sa ešte minulý rok pridalo ku krajinám, ktoré mobily v školách obmedzujú alebo zakazujú
Ako sme vás informovali, zákaz telefónov na základných školách na Slovensku platí od 1. januára 2025. Slovensko sa týmto krokom pridalo ku krajinám, ktoré mobily v školách obmedzujú alebo zakazujú. Patrí medzi ne napríklad Taliansko, Holandsko či Francúzsko.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže v novele reguluje používanie mobilných telefónov pre žiakov na základných školách. Zmeny vítajú rodičia aj učitelia, upozorňujú však na dôležité výnimky.
Pre starších žiakov platia iné pravidlá
V rámci regulácie telefónov sa rozdeľujú žiaci na dve skupiny:
- Žiaci 1. až 3. ročníka základných škôl majú úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania, prestávok a v priestoroch školy,
- Žiaci 4. ročníka a vyššie majú v zákaze výnimku len v prípade, ak to vyžaduje štátny vzdelávací program alebo o výnimke rozhodne učiteľ pre potreby vzdelávania.
Ministerstvo zároveň zverejnilo 5 možných nástrojov, ktoré škola môže v rámci regulácie uplatniť:
- Mobil odovzdajú žiaci pri vstupe do školy poverenej osobe.
- Žiaci si mobily odložia v uzamykateľnej skrinke. Spravia tak ihneď po príchode do školy, pričom telefóny zo skrinky počas dňa nevyberú ani nepoužijú.
- Mobil žiaci odovzdajú v kmeňovej triede poverenému učiteľovi ešte pred prvou vyučovacou hodinou, pričom zozbierané telefóny sa odložia do uzamknutého odkladacieho priestoru.
- Žiaci si nechajú telefón pri sebe s tým, že bude vypnutý. Najčastejšou možnosťou v tomto prípade je mať mobil odložený v školskej taške, s vypnutým zvonením a prístupom na internet, resp. vypnutý úplne.
- Do areálu školy a aj na školské akcie bude platiť úplný zákaz nosenia telefónov. Tento spôsob ministerstvo neodporúča.
V prvých štyroch prípadoch si žiak môže mobil zobrať po skončení vyučovania.
Nahlásiť chybu v článku