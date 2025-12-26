Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria

Svet sa postupne mení. Technológie sú čoraz dokonalejšie, a to, čo bolo kedysi samozrejmosťou, je dnes neraz skôr vzácnosťou. Ľudia si na nové rýchlo zvykajú, no veľakrát si pritom neuvedomujú, o čo prichádzajú.
Podobne je to aj s kinami. Pred niekoľkými desiatkami rokov mala takmer každá väčšia obec svoje vlastné, no tie sa postupne pozatvárali a kiná sú dnes záležitosťou multiplexov a posledných mohykánov v podobe mestských či rôznych artových sál.
Najväčším súperom kín sú pritom streamovacie služby a stále kratší čas medzi uvedením filmu na striebornom plátne a na internete. Kým nedávno sa toto okno pohybovalo v mesiacoch, dnes ide rádovo o týždne či dni, niekedy dokonca ani o toľko. Niektorí ľudia tak strácajú akúsi motiváciu chodiť do kina a film si radšej pozrú doma.
Jediné kino svojho druhu
Nevedia však, o čo prichádzajú, a mnohí by určite potvrdili, že film v kine, na obrovskom plátne a s kvalitným zvukom, je jednoducho úplne iný zážitok než gauč. Svoje tu navyše zohráva aj ľudská interakcia.
Aj napriek tomu sa však medzi nami stále nachádzajú nadšenci s odvážnymi nápadmi a jedným z nich je aj Ladislav, ktorému sa minulý rok podarilo otvoriť jedno z najunikátnejších digitálnych kín na Slovensku. Nachádza sa v obci Trstice, na západe krajiny, a ide o jediné skutočné dedinské kino, ktoré ponúka premiéry filmov v deň vydania, teda v rovnaký deň ako multiplexy.
Na mieste kina Malom bola pritom prednedávnom iba nevyužívaná budova bývalého socialistického kina. Tá 30 rokov len stála a čakala, kým jej niekto dá druhú šancu. Ladislav v nej uvidel potenciál a po dlhom boji v podobe niekoľkých rokov príprav a veľkého množstva investovaného času a peňazí, sa mu podarilo otvoriť unikátne a čarovné kino.
My sme sa toto zaujímavé miesto rozhodli navštíviť a môžeme dopredu povedať, že nás očarilo. Okamžite po vstupe nás vítala priam rodinná atmosféra, krásna vianočná výzdoba a za pokladnicou na nás čakal pán Ladislav, s ktorým sme viedli veľmi zaujímavý rozhovor.
Boli sme prekvapení
Kino sa nesie v akomsi retro duchu. Po vstupe do sály vidíme pôvodné sedadlá, ktoré síce nevyzerajú veľmi lákavo, no plánuje sa ich výmena. Zatiaľ zákazníci dostávajú vankúše, aby sa im sedelo pohodlne. Jeden rad sedačiek bol navyše odstránený a nahradený tuli vakmi. Ak vám teda nevyhovujú sedadlá, existuje aj takáto alternatíva. Kino má aj bufet, kde kúpite všetko potrebné, vrátane čerstvých pukancov, nachos a nápojov.
