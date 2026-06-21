Vodičov čaká na diaľnici novinka. Už o pár hodín bude sprístupnená križovatka podstatná pre celé Slovensko

Národná diaľničná spoločnosť odovzdáva kompletnú križovatku D1 a D4 v rámci rozšírenej D1 pri Bratislave. Význam má pre ľudí z celého Slovenska, všetky vetvy budú sprejazdnené pár hodín po slávnostnom akte.
Odovzdaním posledných troch z ôsmich vetiev odovzdáva v nedeľu Národná diaľničná spoločnosť (NDS) motoristom kompletnú križovatku D1 a D4 pri hlavnom meste. Stane sa tak o niekoľko hodín. Križovatka je súčasťou rozšíreného 3,6-kilometrového úseku D1 Bratislava – Triblavina. Na brífingu to potvrdili minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček so zástupcami zhotoviteľa z poľskej spoločnosti Budimex.
Stavba je podstatná pre celé Slovensko, uviedol Ráž
„Táto stavba je podstatná nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Pre všetkých, ktorí sa snažia z rôznych častí Slovenska autom dostať do Viedne, Budapešti, už nemusia ísť cez mesto,“ povedal Ráž. Jednotlivé vetvy sa podľa neho postupne odovzdávali do užívania a v nedeľu sa odovzdávajú posledné tri, takže stavba bude už kompletná a funkčná.
Zrekonštruovaná časť D1 od Zlatých pieskov po križovatku Bernolákovo (Triblavina) miestami s ôsmimi pruhmi je v prevádzke už od apríla. Prepojenie D1 s juhovýchodným obchvatom Bratislavy na D4 významne odľahčuje dopravu v hlavnom meste.
„Vďaka tejto križovatke sme mohli vylúčiť tranzit kamiónov z mesta. Zakázali sme ich prejazd Prístavným mostom, čo samo osebe dalo preč z mesta 2000 kamiónov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka dáva z mesta preč až 10-tisíc áut denne,“ uviedol minister. Pripomenul, že križovatka je súčasťou takzvaných nespoplatnených obchvatov miest pre osobné vozidlá.
Má ísť o jednu z najťažších stavieb
Ráž poďakoval hlavne vodičom za ich trpezlivosť pri výstavbe križovatky, keď sa pomaly každý mesiac menilo dopravné značenie a často bolo treba byť veľmi pozorný, aby sa nestala dopravná nehoda.
„Táto stavba síce dĺžkou patrí k tým najmenším, ale zložitosťou k najťažším,“ uviedol Macháček s tým, že ide o najfrekventovanejší diaľničný úsek na Slovensku. Dokončovacie práce bez vplyvu na premávku majú pokračovať ešte niekoľko mesiacov.
„Stavba je z pohľadu motoristickej verejnosti dokončená, plnohodnotná. Všetky vetvy budú o pár hodín po slávnostnom akte a strihaní pásky sprejazdnené pre všetkých motoristov,“ dodal šéf NDS.
O čo ide?
V novembri 2024 prvýkrát prepojili D4 s D1 vetvou na Trnavu, o týždeň neskôr otvorili vetvu z Trnavy na Raču. Začiatkom roka 2025 nasledovalo spustenie dopravy po obchádzkových trasách a začatie stavebných prác na hlavnom ťahu diaľnice D1.
„V júni 2025 bolo otvorenie druhej najdôležitejšej vetvy – z D1 na D4 v smere z Trnavy na Jarovce, ktorou sme umožnili zaviesť zákaz tranzitnej dopravy cez vyťažený Prístavný most,“ pripomenula NDS. Následne pribúdali motoristom ďalšie vetvy – z Bratislavy na Jarovce, v máji tohto roka pribudla vetva Rača – Trnava.
„O pár hodín dostanú motoristi k dispozícii zvyšné tri vetvy – Bratislava – Rača, Rača – Bratislava a Jarovce – Bratislava,“ dodala NDS.
Rozšírenie úseku D1 a jej prepojenie s D4 malo byť podľa zmluvy z novembra 2022 pôvodne hotové do troch rokov, koncom roka 2025. Podľa údajov v Centrálnom registri zmlúv cena po štyroch dodatkoch vzrástla z pôvodných takmer 111 miliónov eur zatiaľ skoro na 118 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), teda o vyše 6 % a takmer o 7 miliónov eur.
Zmluvná hodnota projektu vrátane DPH dosiahla zhruba 143,5 milióna eur. Valorizácia rastu stavebných nákladov dosiahla skoro 6 miliónov eur a zmeny projektu vyše 935-tisíc eur.
Nahlásiť chybu v článku