Neverila vlastným ušiam. Adriana Poláková si vypočula nepríjemnú správu, z ktorej sa musela dlho spamätávať

Život v Rakúsku znie na prvý pohľad priam idylicky. Kvalitné potraviny, pekná príroda a čisto, nielen to sú výhody bývania v tejto krajine. Vedela by o tom rozprávať bývalá moderátorka Telerána, no ako to väčšinou býva, ani v tomto prípade nie je všetko ideálne. Natrafila totiž na niečo, čo ju doslova zaskočilo. To, čo sa deje na Slovensku, neobišlo ani Rakúsko.

Písal sa rok 2021, keď sa Adriana Kneissl, kedysi Poláková, presťahovala za svojou láskou do Rakúska. Pustili sa do budovania penziónu v nádhernom kaštieli a dnes sa starajú o množstvo hostí, ktorí zavítajú do prekrásnych priestorov. Zdá sa, že i keď žije za hranicami Slovenska, pravidelne sleduje, čo sa deje v jej domovine, ako uviedol portál Koktejl.

Nečakaná informácia v obchode

Ústrednými témami v tomto období je konsolidácia a inflácia. Výsledkom je zvyšovanie cien v obchodoch za potraviny a za rôzne služby. Rast cien pocítila na vlastnej koži aj Adriana, keďže sa to týka aj Rakúska. A hoci si žije svoj sen, za ktorým odišla do zahraničia, nie je to úplne dokonalé, ako by sa mohlo zdať. Bývalá markizáčka si to nenechala len pre seba a posťažovala sa svojim fanúšikom na sociálnej sieti.

„Len aby ste vedeli, ako je to v Rakúsku s cenami. Tak táto podstielka, dva roky to tu kupujem, celý balík za 9,9 eura. Tu nepočujete o konsolidácii alebo inflácii…“ začala Adriana v jednom zo svojich príbehov na Instagrame. Keďže so svojím manželom Christianom chovajú sliepky, išla kúpiť podstielku z drevených hoblín.

To však ešte netušila, čo na ňu čaká. „Včera som šla do obchodu. Hovorím, že jednu podstielku a on, že 15 eur. A ja, že… Prosím? Hovorím, však to stálo desať. On, že no, už to stojí pätnásť,“ pokračovala šokovane Adriana. „O 50 % zdvihli cenu lusknutím prsta,“ dodala na záver.