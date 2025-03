Katy Perry vystrašila fanúšikov svojím výzorom. Podľa ich reakcií to prehnala s chudnutím a vyzerá ako živá mŕtvola

Svetoznáma speváčka sa chcela pochváliť svojim priaznivcom s outfitom plným strieborných kamienkov a flitrov. Po zverejnení záberov zachytávajúcich umelkyňu v sexi kostýme, ktorý má pripravený na svoje turné, však nastal šok a prekvapenie zo strany ľudí. Ich reakcie napovedajú o zmiešaných pocitoch, ktoré sú miestami až negatívne. Mnohí si totiž všimli, pri pohľade na speváčkinu postavu, jeden detail, ktorý im udrel do očí.

Aj keď ide o krásne šaty, podľa mnohých fanúšikov v nich Katy Perry nevyzerá dobre. Speváčka sa chystá vyraziť na turné Lifetimes, ktoré sa začne v apríli 2025 v Mexico City. Pripravované koncerty propaguje na sociálnych sieťach a jej najnovší príspevok, v ktorom vyjadrila poctu jedným z ikonických šiat Cher (od amerického módneho návrhára Boba Mackieho), ohromil fanúšikov. Hoci by sa mohlo zdať, že budú ohúrení celkovým speváčkiným výzorom v danom outfite, opak bol pravdou, ako ukázal portál Brightside.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa KATY PERRY (@katyperry)

Vyzerá to tak, že sú fanúšikovia nadšení predovšetkým z turné Katy Perry’s Lifetimes Tour, ktoré pokrýva mnohé americké mestá. Speváčka sa potom chystá do Austrálie a následne sa vráti do USA a svoje globálne turné ukončí v novembri so zastávkami v Južnej Amerike a Európe. S celkovým počtom 83 koncertov ide o jej prvé turné po 7 rokoch. Nie div, že sa chcela podeliť so svojimi priaznivcami o outfit k veľkolepej udalosti. Zároveň ich vyzvala, aby jej dali vedieť, či sú pripravení na jej vystúpenia.

Čo sa ľuďom nepáči na jej vzhľade?

Niektorí neskrývali nadšenie. „Roztiahni tie krídla a leť, kráska. Neviem sa dočkať tanca,“ okomentoval sériu fotografií jeden fanúšik. „Stále nemôžem uveriť, že ťa prvýkrát uvidím,“ napísala nadšene žena, ktorá sa očividne chystá na jeden z jej koncertov. „Ideme na to, vidíme sa v Mexiku,“ znel komentár inej fanúšičky, na ktorú taktiež zrejme čaká veľký zážitok v podobe vystúpenia legendárnej speváčky.

Nadšenie z turné však vystriedali obavy fanúšikov, ktorí upozornili na jednu vec. Zrak upreli na speváčkinu postavu, ktorá je iná. Podľa nich je umelkyňa akási chudšia a nevyzerá dobre. Pozitívne komentáre od ľudí, vrátane speváckých dív Nicole Scherzinger a Jessicy Simpson, ktoré vyjadrili Katy Perry podporu, tak vystriedali reakcie smerujúce na jej výzor.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa KATY PERRY (@katyperry)

Jeden fanúšik dokonca zašiel trochu priďaleko a uviedol: „Som pripravený akurát ťa vidieť jesť steak alebo dobrý burger. Vyzeráš veľmi chudo a máš podváhu. Som znepokojený.“ Iný používateľ sociálnych sietí poznamenal: „Ach, drahá. Vyzeráš zle.“ Iní okomentovali jej postavu takmer podobne a komentáre sa niesli v rovnakom duchu: „Dievča, prečo si taká chudá?“

Jedna žena zase pre zmenu narážala na jeden kontroverzný liek, ktorý mnohé známe osobnosti užívajú na chudnutie. „Je vidno, že schudla,“ poznamenal iný fanúšik. Mnohí si nedávali servítku pred ústa a venovali speváčke nie práve najpríjemnejšie slová. „Prečo vyzeráš ako živá mŕtvola?“ opýtal sa jeden muž.

Katy však nemusí mať hlavu v smútku. S každým jedným komentárom o jej prehnanej štíhlosti sa totiž našlo niekoľko ďalších, ktoré zase chválili speváčkinu krásu, zmysel pre módu a hudbu. Umelkyňa má jednoznačne čo ponúknuť.