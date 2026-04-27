Nepodarilo sa jej mať deti: Janka Hospodárová otvorene priznáva, že nie všetko v jej živote bolo ideálne

Foto: Instagram.com/janahospodarova

Jana Petrejová
Inak sa považuje za dieťa šťasteny.

V živote moderátorky Janky Hospodárovej nastal významný míľnik – včera oslávila okrúhlych 50 rokov. Hoci by sa mohlo zdať, že tento vek prináša bilancovanie a spomalenie, známa televízna tvár si udržuje svoju energiu, optimizmus aj typický nadhľad. 

Kým mnohí v jej veku stláčajú brzdu, ona pokračuje ďalej. V rozhovore pre Nový čas otvorene prehovorila nielen o svojom veku, ale aj o tom, ako sa cíti po päťdesiatke a ako vníma zmeny, ktoré s pribúdajúcimi rokmi prirodzene prichádzajú. Jej úprimné slová ukazujú, že aj v tomto životnom období sa dá zostať aktívna, spokojná a s úsmevom na tvári.

Ako hodnotí svoje zdravie v päťdesiatke?

Janka Hospodárová, ktorá vypadla z 2. kola tanečnej šou Let’s Dance, na sebe necíti žiadne výrazné zmeny. V jej prípade ide naozaj len o číslo. “Novak Djokovič dávno hovorí, že 36 je nových 26. Takže to cítim tak, že 50 je v súčasnosti nových 30. Cítim sa dobre a našťastie ma nič nebolí. Nemám za sebou žiadne operácie ani zranenia,” pochválila sa moderátorka.

Uvedomuje si, že mnoho ľudí v jej veku rieši rôzne zdravotné problémy alebo má za sebou nepríjemné operácie. “Ale moje telo zatiaľ drží pokope. A hlava, tak tá bola vždy jedinečná,” zasmiala sa sympatická blondínka, ktorú zatiaľ nebolí ani chrbát ani kĺby. Hoci čakala, že keď začne trénovať v Let’s Dance, bude ju bolieť celé telo, nestalo sa tak.

“Zatiaľ držím pokope, ale netvrdím, že to bude navždy, pretože aj v našej rodine máme rôzne predispozície, napríklad práve problémy s bedrovými kĺbmi. Inak je to už trochu znak staroby, baviť sa o chorobách,” poznamenala moderátorka, ktorá sa snaží cvičiť, aj keď to nie je ideálne.

Cvičí doma a chodí na pilates

