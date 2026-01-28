Nepela už dnes na vašej obrazovke: Diváci film chvália, má skvelé herecké obsadenie

Pozrite si nový film o legendárnom slovenskom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi z pohodlia vašej obývačky. Medzi divákmi zožal úspech, udelili mu vysoké hodnotenie.
Máme pre vás skvelú správu: už dnes si na streamovacej platforme Voyo môžete pozrieť filmovú novinku Nepela, ktorá rozpráva o živote jednej z najväčších československých športových legiend – o krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi, ktorý za svoju športovú kariéru získal všetky mysliteľné ocenenia a jeho životný príbeh je dodnes obrovskou inšpiráciou.
Snímka sleduje úsek zo života krasokorčuliara Ondreja Nepelu, ktorý sa v roku 1972 vracia so zlatou medailou zo Zimných olympijských hier v Sappore, kde dosiahol svoj najväčší športový úspech.
Doma na neho čaká nielen sláva, ale tiež realita komunistického režimu. Okolie sa k nemu správa ako k celebrite, no on sa cíti ako v zlatej klietke. Chce žiť slobodne a v súlade s tým, kým sa cíti byť. Sľúbenú šancu odísť do profesionálnej ľadovej revue mu však na poslednú chvíľu zakážu a nariadia mu účasť na ďalších majstrovstvách sveta. Ondrej je preto sklamaný a nútený nájsť si novú motiváciu. Navyše sa musí vyrovnať s tragickou smrťou svojej najlepšej kamarátky, krasokorčuliarky Hanky Maškovej.
Trojan a Mauréry podali výborné herecké výkony
Ako sme vás už informovali, Ondreja Nepelu stvárnil český herec Josef Trojan, ktorý akoby sa pre postavu Nepelu narodil. Táto rola však preňho bola veľkou hereckou výzvou, pretože sa musel popasovať so slovenským jazykom. Dokonca si zdokonaľoval korčuľovanie a absolvoval aj hodiny baletu.
Vo filme mal však aj dabléra, 19-ročného Adama Hagara, ktorý je v ére našej samostatnosti prvým slovenským krasokorčuliarom, ktorý zvládol štvoritý skok. Zároveň je strieborným medailistom zo ZOH mládeže 2024 a bronzovým z MS juniorov 2025.
Okrem Trojana v snímke vynikla aj slovenská herečka Zuzana Mauréry, ktorá si zahrala Nepelovu trénerku Hildu Múdru. Aj Mauréry mala ťažkú úlohu, pretože sa musela popasovať s výslovnosťou, prejavom a veľmi vyhraneným „habitusom“ svojej postavy. Obaja to však zvládli bravúrne, o čom svedčí pomerne vysoké hodnotenie na filmovom portáli ČSFD – až 79 %.
