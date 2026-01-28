Nepela už dnes na vašej obrazovke: Diváci film chvália, má skvelé herecké obsadenie

Foto: cinemart, press

Klaudia Oselská
Tip na film
Jedna z našich najväčších športových legiend opäť ožije.

Pozrite si nový film o legendárnom slovenskom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi z pohodlia vašej obývačky. Medzi divákmi zožal úspech, udelili mu vysoké hodnotenie.

Máme pre vás skvelú správu: už dnes si na streamovacej platforme Voyo môžete pozrieť filmovú novinku Nepela, ktorá rozpráva o živote jednej z najväčších československých športových legiend – o krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi, ktorý za svoju športovú kariéru získal všetky mysliteľné ocenenia a jeho životný príbeh je dodnes obrovskou inšpiráciou.

Viac z témy Tip na film:
1.
Má hodnotenie 71 %. Diváci si obľúbili film, oceňujú bezchybné herecké výkony a zaujímavé kamerové zábery
2.
Pozrite si novú československú komédiu: Diváci chvália pohodový humor a skvelé herecké výkony
3.
Nový český dokument s Benom Cristovaom získal vysoké hodnotenie. Môžete si ho pozrieť úplne zadarmo
Zobraziť všetky články (392)

Snímka sleduje úsek zo života krasokorčuliara Ondreja Nepelu, ktorý sa v roku 1972 vracia so zlatou medailou zo Zimných olympijských hier v Sappore, kde dosiahol svoj najväčší športový úspech.

Doma na neho čaká nielen sláva, ale tiež realita komunistického režimu. Okolie sa k nemu správa ako k celebrite, no on sa cíti ako v zlatej klietke. Chce žiť slobodne a v súlade s tým, kým sa cíti byť. Sľúbenú šancu odísť do profesionálnej ľadovej revue mu však na poslednú chvíľu zakážu a nariadia mu účasť na ďalších majstrovstvách sveta. Ondrej je preto sklamaný a nútený nájsť si novú motiváciu. Navyše sa musí vyrovnať s tragickou smrťou svojej najlepšej kamarátky, krasokorčuliarky Hanky Maškovej.

Trojan a Mauréry podali výborné herecké výkony

Ako sme vás už informovali, Ondreja Nepelu stvárnil český herec Josef Trojan, ktorý akoby sa pre postavu Nepelu narodil. Táto rola však preňho bola veľkou hereckou výzvou, pretože sa musel popasovať so slovenským jazykom. Dokonca si zdokonaľoval korčuľovanie a absolvoval aj hodiny baletu.

Vo filme mal však aj dabléra, 19-ročného Adama Hagara, ktorý je v ére našej samostatnosti prvým slovenským krasokorčuliarom, ktorý zvládol štvoritý skok. Zároveň je strieborným medailistom zo ZOH mládeže 2024 a bronzovým z MS juniorov 2025.

Okrem Trojana v snímke vynikla aj slovenská herečka Zuzana Mauréry, ktorá si zahrala Nepelovu trénerku Hildu Múdru. Aj Mauréry mala ťažkú úlohu, pretože sa musela popasovať s výslovnosťou, prejavom a veľmi vyhraneným „habitusom“ svojej postavy. Obaja to však zvládli bravúrne, o čom svedčí pomerne vysoké hodnotenie na filmovom portáli ČSFD – až 79 %.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Má hodnotenie 71 %. Diváci si obľúbili film, oceňujú bezchybné herecké výkony a zaujímavé kamerové…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac