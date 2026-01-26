Má hodnotenie 71 %. Diváci si obľúbili film, oceňujú bezchybné herecké výkony a zaujímavé kamerové zábery

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Tento film musíte vidieť.

Tropický raj a jedna obrovská záhada. Pripravte si pukance a pustite si skvelý triler s Channingom Tatumom z roku 2024, ktorý zhltnete za jeden večer.

Mysteriózny triler Blink Twice je aj po dvoch rokoch od svojej premiéry medzi divákmi mimoriadne obľúbený, čo potvrdzuje jeho aktuálny úspech na streamovacej platforme HBO MAX, kde vystrelil na vrchol rebríčka najsledovanejších titulov, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Technologický miliardár Slater King, ktorého stvárnil Channing Tatum, stretne na charitatívnej akcii koktailovú čašníčku Fridu, v podaní Naomi Ackie. Samozrejme, preskočí medzi nimi iskra. Preto Slater pozve Naomi na vysnívanú dovolenku na jeho súkromný ostrov, ktorý je absolútnym rajom. Avšak začnú sa diať veľmi zvláštne veci. Ak chce Naomi z ostrova odísť živá, bude musieť zistiť, o čo ide.

Foto: MovieStillsDB

Snímka sa pôvodne mala volať „Pussy Island“, lenže kiná tento názov odmietli, pretože by mohol byť pre ženy urážlivý.

Má slušné hodnotenie

Na filmovom portáli ČSFD snímka získala slušné hodnotenie – 61 %, na Rotten Tomatoes jej však svieti až 74 %. Diváci oceňujú najmä zaujímavé kamerové zábery a bezchybné herecké výkony.

Foto: MovieStillsDB

„Silný príbeh, ktorý vo vás zostane ešte dlho po dopozeraní filmu.“

„Scenár je šikovný, kamera má skvelú atmosféru a film prekonal očakávania v každom ohľade,“ chvália diváci.

Blink Twice si môžete pozrieť na streamovacích platformách HBO MAX, Apple TV+ a Amazon Prime.

