Nemci otvoria na Slovensku obriu fabriku. Prinesie stovky pracovných miest, spustí sa čoskoro

Rimavská Sobota sa už čoskoro dočká nových pracovných príležitostí. Po rokoch odkladov a čakania spustí nemecký výrobca Winkelmann Building + Industry svoju prevádzku v miestnom priemyselnom parku 17. júna tohto roka. V súvislosti s tým sa už teraz mení regionálna autobusová doprava.
Nemecký investor, ktorý patrí k popredným svetovým výrobcom v oblasti vykurovacej, chladiacej a energetickej techniky (ako sú napríklad zásobníky na teplú vodu), sa pripravuje na slávnostné otvorenie. Oficiálny štart prevádzky je naplánovaný na 17. júna tohto roka. Informoval o tom portál My Novohrad.
Takmer 1500 pracovných miest
Nový závod sa zameria na výrobu zásobníkov teplej vody pre celosvetové potreby. Výrobná hala má rozlohu približne 44 000 m², doplní ju montážna hala a logistický sklad. Ročne má závod produkovať asi 300 000 smaltovaných nádrží pre tepelné čerpadlá, pričom celá produkcia smeruje na trhy Európskej únie. V prvej fáze plánuje spoločnosť zamestnať viac ako 400 ľudí.
Väčšinu z nich budú tvoriť výrobní zamestnanci, ktorých má byť okolo 300. Firma zároveň plánuje prijať približne 70 majstrov, viac ako tri desiatky administratívnych pracovníkov a ďalších 50 ľudí do kancelárskych pozícií spojených s výrobou. Na tieto priame pracovné miesta by malo v regióne nadviazať aj približne 1000 ďalších nepriamych pracovných príležitostí. Rimavská Sobota je pritom región s dlhodobo najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku, v marci sa nachádzala na úrovni 10,75 %.
Okolie Rimavskej Soboty už zaznamenáva niekoľko dopravných zmien, ktoré priamo reagujú na požiadavky spoločnosti. Integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK) od pondelka 4. mája zavádza 4 úplne nové autobusové spoje a pripravil aj úpravy na existujúcich linkách. Rimavská Sobota sa teda pripravuje na skoré otvorenie, cesta k nemu však nebola bez problémov.
Odklady aj chyby zo strany štátu
Projekt sprevádzali od začiatku viaceré komplikácie a harmonogram sa musel niekoľkokrát meniť. Spoločnosť Winkelmann pôvodne počítala so spustením výroby už na začiatku roka 2025, neskôr sa termín presunul na leto a následne až na november 2025.
Za posunmi stáli predovšetkým zdržania pri budovaní výrobnej haly a nepripravené pozemky, ktoré mal zabezpečiť štát. Ten podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR nezabezpečil potrebnú prípravu územia pre nemeckého investora v dohodnutom čase. Situácia bola natoľko vážna, že Slovensku hrozila sankcia presahujúca desať miliónov eur, investor si ju však napokon neuplatnil.
Spoločnosť Winkelmann Group je rodinný podnik založený v roku 1898, ktorý pôsobí v oblasti spracovania kovov a tvarovania plechov. Výrobné závody má v Nemecku, Poľsku, Turecku, Číne, USA a Mexiku. Rimavská Sobota bude jeho prvou prevádzkou na Slovensku. Podľa bývalého predsedu vlády Eduarda Hegera sa Winkelmann rozhodol uprednostniť Slovensko pred Poľskom, Maďarskom a Srbskom. Zmluvu so spoločnosťou neskôr podpísal Ľudovít Ódor.
