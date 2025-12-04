Veľká spoločnosť spustí na juhu stredného Slovenska obrovskú investíciu: Pribudnú pracovné miesta aj zaujímavé platy

Foto: TASR/Ján Krošlák

Nina Malovcová
TASR
Spoločnosť Winkelmann je prvou firmou, ktorá sa usídlila v novovybudovanom štátnom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote.

Spoločnosť Winkelmann plánuje svoju výrobu v novopostavenom podniku v Rimavskej Sobote rozbehnúť v polovici roka 2026. Nemecký investor chcel pôvodne prevádzku spustiť už toto leto, dodávateľ stavby však meškal s výstavbou fabriky. Na stredajšom (3. 12.) brífingu to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas SD).

„Nastalo tam omeškanie, čo sa týka výstavby celej produkčnej haly. Následne na to boli nútení posunúť aj plánovanú produktívnu prevádzku. Vzhľadom na tieto posuny upravovali aj náborový proces, čo sa týka zamestnancov,“ priblížila ministerka. Ako dodala, s vedením spoločnosti mala stretnutie v ostatných dňoch, ďalšie rokovanie je naplánované ešte pred Vianocami.

Prvá firma v novom priemyselnom parku

Spoločnosť Winkelmann je prvou firmou, ktorá sa usídlila v novovybudovanom štátnom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. Nemecký investor plánuje na juhu stredného Slovenska vyrábať zásobníky teplej vody, očakávaná výška investície predstavuje viac ako 110 miliónov eur. V Rimavskosobotskom okrese, ktorý patrí v rámci Slovenska dlhodobo k okresom s najvyššou nezamestnanosťou, by mala spoločnosť zamestnať približne 450 ľudí.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Ako sme vás už informovali v predchádzajúcom článku, prináša do okresu Rimavská Sobota zásadnú pracovnú injekciu a plánuje zmierniť jeho dlhodobo vysokú nezamestnanosť. Investor by mal spustiť výrobu už počas leta a ponúka pracovné miesta naprieč rôznymi úrovňami vzdelania.

V podniku môže pracovať až 311 ľudí so základným vzdelaním, 98 uchádzačov so stredoškolským vzdelaním a 43 vysokoškolákov, pričom v prvej etape firma počíta so vznikom približne 450 pozícií a do roku 2030 by sa tento počet mohol zdvojnásobiť.

