Dcéra Eleny Podzámskej nebola sama. Počas liečenia sa o ňu postarala dobrá duša z hereckého sveta

Život obľúbenej herečky Eleny Podzámskej rozhodne nebol jednoduchý. O svoj ťažký príbeh, poznačený depresiami, závislosťou aj stratou kontroly nad vlastným životom, sa rozhodla úprimne podeliť s divákmi relácie V siedmom nebi.
Ako uvádza denník Plus jeden deň, herečka sa v relácii otvorila o rokoch, ktoré ju priviedli až na samé dno, o svojej ceste k uzdraveniu, ale aj o tom, ako jej najviac pomohla vlastná dcéra Radka a nový život v Prešove.
Na dne, ale nie sama
Moderátor Vilo Rozboril sa za známou herečkou vybral do Prešova, kde v súčasnosti našla svoj domov. Elena sa netají tým, že je momentálne bez práce a vedená na úrade práce. Novú životnú rovnováhu však našla po boku svojho manžela Jara, 43-ročného skladníka, ktorý pri nej stál aj v časoch, keď sa jej život rozpadal na kúsky.
„Už 21 rokov sa liečim na ťažké depresie a úzkostnú poruchu a my, takíto ľudia, máme veľký nábeh na závislosti. Či už sú to návykové látky, ťažké drogy, alkohol, a ja som do toho spadla. Úplne prvá vec je, že si to musíš pripustiť a priznať si to. Áno, som chorá, som závislá, som na návykových látkach, som maniodepresívna a, prosím, pomôžte mi,“ priznala otvorene Elena. „Áno, som abstinujúca alkoholička,“ pokračovala so smútkom, no aj s nádejou v hlase.
