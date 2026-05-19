Veľká novinka v živote Nely Pociskovej: Chystala niečo, o čom dlho mlčala. Jedna veta prezradila tajomstvo 

Keď sa na sociálnych sieťach objaví len pár slov, no fanúšikom okamžite zrýchli tep, znamená to jediné – niečo veľké sa blíži. Speváčka sa podelila so svojimi priaznivcami o príjemnú vec, ktorú nikto nečakal. Aspoň nie teraz v tomto období.
Niekedy nie sú potrebné veľké kampane či dlhé vysvetlenia. Stačí len emócia, ktorá vyznie zo slov, nadšenie a jedna veta, ktorá všetko napovie. Presne tak pôsobí najnovšie oznámenie, ktoré zverejnila Nela Pocisková na svojom Instagrame. Speváčka a herečka svojim fanúšikom odkryla prekvapenie, po ktorom túžili jej fanúšikovia, hoci to zrejme nečakali v tomto období.
Nová hudba na ceste
Umelkyňa je známa svojou pracovitosťou a tým, že do všetkého sa púšťa so stopercentným nasadením. Človek sa občas čuduje, ako zvláda domácnosť, svoje dve deti a ďalšie projekty, ktorým sa venuje. Len nedávno účinkovala v tanečnej šou Let’s Dance, ktorá obnášala prípravu a náročné tréningy. Aj tie jej ukrojili z času, ktorý ešte mala. Nikto však netušil, že potichu bude pripravovať niečo nové.
Po pár slovách na sociálnej sieti bolo mnohým okamžite jasné, o čo ide. “Takto sa teším, že vám už konečne môžem povedať, že 4.6.2026 idem krstiť nový album #NEdokonaLA. Nová hudba je na ceste,” napísala Nela Pocisková k fotografii so širokým úsmevom.
Touto vetou zároveň tak oficiálne potvrdila príchod nového albumu a blížiaci sa krst. Už samotný názov vyvoláva otázky a zvedavosť. Pôsobí osobne, emotívne a naznačuje, že by mohlo ísť o veľmi úprimný hudobný projekt.
Tí pozornejší si mohli všimnúť, že príchod nového albumu avizovala už skôr na sociálnej sieti, aj keď nebolo jasné, o čo presne ide. Svedčí o tom podobná fotografia z rovnakého prostredia a odkaz, ktorý zverejnila pred týždňom: “Ja sa už teším… #NEdokonaLA #nela.” Niektorí fanúšikovia vtedy tipovali, že ide o novú skladbu. Nikto vtedy nemohol tušiť, že hashtag s názvom „nedokonalá“ je vlastne názov jej druhého albumu.
