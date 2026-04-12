„Nechceme prehlbovať napätie.“ STVR odpovedá na slová Daniša, Bártu a ďalších známych umelcov

flašikova stvr

Ilustračná foto: TASR, Dano Veselský

Michaela Olexová
SITA
„STVR zostáva verejnoprávnou inštitúciou, ktorá slúži všetkým divákom a poslucháčom," uviedlo vedenie v stanovisku.

Vedenie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) vníma a rešpektuje verejné vyjadrenia niektorých umelcov, ktorí komunikujú svoje postoje k spolupráci s verejnoprávnym telerozhlasom. Uvádza sa to v stanovisku, pod ktorým je podpísaná generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková a riaditeľ Slovenskej televízie Peter Begányi.

Ako ďalej uviedli, STVR je inštitúcia, ktorá stojí na princípoch umeleckej a spravodajskej slobody, ponúka tiež priestor pre rôznorodé názory a tvorivé prístupy. Podľa ich slov sú otvorení hovoriť o obavách a pochybnostiach, ale bez odkazov cez médiá.

Flašíková a Begányi nechcú prehlbovať napätie

Prízvukovali tiež, že verejné útoky a výzvy smerujúce k odmietaniu spolupráce s verejnoprávnym médiom alebo s ľuďmi, ktorí v ňom pracujú, nie sú férové a prehlbujú polarizáciu v spoločnosti.

„STVR dlhodobo spolupracuje s množstvom tvorcov, umelcov a odborníkov bez ohľadu na ich osobné či politické postoje. Títo ľudia vykonávajú svoju prácu profesionálne a nemali by byť vystavovaní verejnému tlaku alebo spochybňovaniu len preto, že sa rozhodli na projektoch participovať. Úspechy našich projektov doma aj v zahraničí sú výsledkom ich talentu, práce a nasadenia a za to im patrí vďaka a rešpekt,” píše sa v stanovisku.

stvr
Foto: SITA/Slovenská televízia a rozhlas

Flašíková a Begányi dodali, že nechcú prehlbovať napätie. Vyjadrili presvedčenie, že aj v náročnej spoločenskej situácii možno viesť rešpektujúcu diskusiu bez osobných útokov a výziev na vylučovanie.

„STVR zostáva verejnoprávnou inštitúciou, ktorá slúži všetkým divákom a poslucháčom. Nepoľavujeme v príprave nových projektov s dôrazom na kvalitu a verejný záujem,” uzavreli.

Podľa medializovaných informácií v poslednom čase viacero hercov odmietlo spoluprácu so STVR na pripravovanom seriáli. Viacerí argumentovali súčasnou situáciou v médiu.

Spoluprácu odmieta Geišberg, Daniš, Bárta, Kráľ a ďalší

Ako sme vás predtým informovali, proti STVR vystúpili Zuzana Kronerová, Kristína Tormová či Ondřej Daniš. Ucelený a aktualizovaný prehľad známych osobností, ktoré odmietli spoluprácu so STVR, ako aj ich dôvody, priniesol Denník N.

Spolupracovať so STVR odmietol aj Marek Geišberg. Správa sa týka pripravovaného seriálu z prostredia protialkoholickej liečebne, ktorý režíruje Lukáš Hanulák. Uviedol, že sa na projekte dohodli ešte predtým, než sa v inštitúcii začali „čistky“. Do projektu sa napokon rozhodol nevstúpiť Alexander Bárta, hoci mal stvárniť hlavnú úlohu. Svoje rozhodnutie spája s nedávnymi udalosťami v kultúrnej sfére.

Spoluprácu odmietol popri Bártovi, Geišbergovi a Danišovi aj Milo Kráľ. Ten označil prepúšťanie v STVR za „akt moci“ a priznal, že takéto „mocenské zásahy“ sa mu nepáčia.

Režisér Lukáš Hanulák sa k situácii vyjadril zmierlivo. Zdôraznil, že za výrobou seriálu nestojí STVR, ale nezávislí producenti ako Barbora Vidlička Vrťová.

„Je to fantastický projekt o probléme alkoholizmu na Slovensku,“ uviedol so slovami, že zo strany STVR necíti cenzúru ani tlak. Rozhodnutie hercov však akceptuje a dodáva, že celá situácia ho mrzí.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac