Známi herci odmietajú STVR: V seriáli nemá kto hrať. Nie povedali už aj Bárta, Kráľ či Geišberg

Do projektu sa napokon rozhodol nevstúpiť Alexander Bárta, hoci mal stvárniť hlavnú úlohu. Svoje rozhodnutie spája s nedávnymi udalosťami v kultúrnej sfére.
Na protest sa postavili aj Zuzana Kronerová, Kristína Tormová či Ondřej Daniš. Ucelený a aktualizovaný prehľad známych osobností, ktoré odmietli spoluprácu so STVR, ako aj ich dôvody, priniesol Denník N.
Spoluprácu odmietli ďalší herci
Spolupracovať s STVR odmietol aj Marek Geišberg. Uviedol, že sa na projekte dohodli ešte predtým, než sa v inštitúcii začali „čistky“.
Naráža tým na marcové hromadné prepúšťanie približne 60 zamestnancov. Týka sa mien, akými je novinárka Soňa Gyarfašová, šéfdramaturg dokumentárnej a vzdelávacej tvorby Ondrej Starinský, moderátorka Rádia Devín Zuzana Golianová, Andrea Makýšová Volárová, ako aj tvorcovia Rádia Junior Tomáš Bartoněk a Rozália Vlasková.
„Za týchto okolností, aj keď nepatrím medzi ľudí, ktorí by si mohli dovoliť odmietnuť akúkoľvek ponuku a nikdy som také niečo nespravil, som povedal nie,“ dodal Geišberg, informuje Denník N.
Spoluprácu odmietol popri Bártovi, Geišbergovi a Danišovi aj Milo Kráľ. Ten označil prepúšťanie v STVR za „akt moci“ a priznal, že takéto „mocenské zásahy“ sa mu nepáčia.
Režisér Lukáš Hanulák sa k situácii vyjadril zmierlivo. Zdôraznil, že za výrobou seriálu nestojí STVR, ale nezávislí producenti ako Barbora Vidlička Vrťová. „Je to fantastický projekt o probléme alkoholizmu na Slovensku,“ uviedol so slovami, že zo strany STVR necíti cenzúru ani tlak. Rozhodnutie hercov však akceptuje a dodáva, že celá situácia ho mrzí.
Vedenie STVR podľa denníka reagovalo slovami, že pripravovaný seriál je aktuálne vo fáze kastingov.
„V tejto etape prebieha výber hereckého obsadenia a nebol urobený finálny výber ani podpísané zmluvy s účinkujúcimi. Z tohto dôvodu nie je možné hovoriť o odmietaní konkrétnych ponúk, keďže proces obsadzovania ešte nebol ukončený,“ odkazuje, čo potvrdil aj samotný režisér.
Nepomohli bizarnosti ako SŠA
Okolo verejnoprávnej Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) tak naďalej narastá napätie.
Ako sme vás už informovali, medzi zamestnancami sa mal najskôr začať šíriť zoznam ľudí, ktorí by mali prísť o prácu. Objavili sa na ňom najmä mená zamestnancov, ktorí v minulosti otvorene kritizovali zmeny vo verejnoprávnom médiu. Títo ľudia dostali výpovede, prípadne prekážky v práci a mnohí už od apríla do práce nešli.
Situácii nepomáhajú ani rôzne bizarnosti, s ktorými prichádza vedenie. Podpredseda Rady STVR Lukáš Machala rozvíril diskusiu o slovenčine v médiách. Na zasadnutí rady ostro kritizoval úroveň jazyka v spravodajstve a navrhol, aby redaktori niesli za chyby aj finančnú zodpovednosť. Jeho výroky vyvolali reakciu odborníkov, ktorí upozorňujú, že niektoré jeho návrhy sú v rozpore s jazykovou praxou.
Na jeho slová reagoval na Facebooku Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, ktorý zdôraznil, že v slovenčine je používanie skratky USA ustálené a všeobecne zrozumiteľné. Ide o štandardnú iniciálovú skratku, ktorá sa číta ako „ú es á“ a funguje podobne ako skratky NATO, UNESCO či WHO.
