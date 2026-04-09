Známy herec Daniš odmietol spoluprácu s STVR: Radšej budem hrať na ulici a spievať ľuďom naokolo

V seriáli sa už známa tvár neobjaví.

Situácia v kultúre je už dlhšie obdobie mimoriadne napätá a od nástupu ministerky Martiny Šimkovičovej prakticky neustále pretrvávajú rôzne konflikty. Herci a politici si cez médiá posielajú rôzne odkazy a najnovšie sa k nim pridal aj známy herec Ondřej Daniš.

Ten na sociálnu sieť v noci zo stredy na štvrtok pridal video, v ktorom vysvetľuje, prečo odmietol spoluprácu s STVR na pokračovaní seriálu Dotyk života. Prvá séria tohto seriálu bola ešte pod RTVS, no druhá už bola za éry STVR.

„Musím vám povedať, že s tým mám obrovskú morálnu dilemu, pretože pri súčasnej situácii, ktorá v STVR vládne, a akí ľudia sú na postoch, ktorí rozhodujú v exekutíve tohto média, nemám najmenšiu chuť, pri mojom svetonázore, s touto skupinou ľudí spolupracovať,“ povedal herec vo videu.

Podpílenie si konára

Podľa herca títo ľudia nič nevytvorili a dokážu len ničiť. „Ja viem, že z mojej strany je to možno podpílenie si konára pod sebou, ale úprimne, radšej budem hrať na ulici, do klobúka a spievať a spievať ľudom naokolo, ako sa púšťať do spolupráce s takouto sortou ľudí,“ dodal. Ak sa však situácia zlepší, do STVR sa podľa vlastných slov rád vráti.

Vo verejnoprávnej Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) tak naďalej narastá napätie. Podľa informácii sa medzi zamestnancami začal najskôr šíriť zoznam ľudí, ktorí by mali prísť o prácu. Objavili sa na ňom najmä mená zamestnancov, ktorí v minulosti otvorene kritizovali zmeny vo verejnoprávnom médiu. Títo ľudia dostali výpovede, prípadne prekážky v práci a mnohí už od apríla do práce nešli.

Situácii nepomáhajú ani rôzne bizarnosti, s ktorými prichádza vedenie. Podpredseda Rady STVR Lukáš Machala rozvíril diskusiu o slovenčine v médiách. Na zasadnutí rady ostro kritizoval úroveň jazyka v spravodajstve a navrhol, aby redaktori niesli za chyby aj finančnú zodpovednosť. Jeho výroky vyvolali reakciu odborníkov, ktorí upozorňujú, že niektoré jeho návrhy sú v rozpore s jazykovou praxou.

Na jeho slová reagoval na Facebooku Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, ktorý zdôraznil, že v slovenčine je používanie skratky USA ustálené a všeobecne zrozumiteľné. Ide o štandardnú iniciálovú skratku, ktorá sa číta ako „ú es á“ a funguje podobne ako skratky NATO, UNESCO či WHO.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nový rebríček Forbes 50 nad 50: Oslavuje silu žien v slovenskej spoločnosti, pozrite si zoznam

Odporúčané články
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet

