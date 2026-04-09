Známy herec Daniš odmietol spoluprácu s STVR: Radšej budem hrať na ulici a spievať ľuďom naokolo

Situácia v kultúre je už dlhšie obdobie mimoriadne napätá a od nástupu ministerky Martiny Šimkovičovej prakticky neustále pretrvávajú rôzne konflikty. Herci a politici si cez médiá posielajú rôzne odkazy a najnovšie sa k nim pridal aj známy herec Ondřej Daniš.
Ten na sociálnu sieť v noci zo stredy na štvrtok pridal video, v ktorom vysvetľuje, prečo odmietol spoluprácu s STVR na pokračovaní seriálu Dotyk života. Prvá séria tohto seriálu bola ešte pod RTVS, no druhá už bola za éry STVR.
„Musím vám povedať, že s tým mám obrovskú morálnu dilemu, pretože pri súčasnej situácii, ktorá v STVR vládne, a akí ľudia sú na postoch, ktorí rozhodujú v exekutíve tohto média, nemám najmenšiu chuť, pri mojom svetonázore, s touto skupinou ľudí spolupracovať,“ povedal herec vo videu.
Podpílenie si konára
Podľa herca títo ľudia nič nevytvorili a dokážu len ničiť. „Ja viem, že z mojej strany je to možno podpílenie si konára pod sebou, ale úprimne, radšej budem hrať na ulici, do klobúka a spievať a spievať ľudom naokolo, ako sa púšťať do spolupráce s takouto sortou ľudí,“ dodal. Ak sa však situácia zlepší, do STVR sa podľa vlastných slov rád vráti.
Vo verejnoprávnej Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) tak naďalej narastá napätie. Podľa informácii sa medzi zamestnancami začal najskôr šíriť zoznam ľudí, ktorí by mali prísť o prácu. Objavili sa na ňom najmä mená zamestnancov, ktorí v minulosti otvorene kritizovali zmeny vo verejnoprávnom médiu. Títo ľudia dostali výpovede, prípadne prekážky v práci a mnohí už od apríla do práce nešli.
Situácii nepomáhajú ani rôzne bizarnosti, s ktorými prichádza vedenie. Podpredseda Rady STVR Lukáš Machala rozvíril diskusiu o slovenčine v médiách. Na zasadnutí rady ostro kritizoval úroveň jazyka v spravodajstve a navrhol, aby redaktori niesli za chyby aj finančnú zodpovednosť. Jeho výroky vyvolali reakciu odborníkov, ktorí upozorňujú, že niektoré jeho návrhy sú v rozpore s jazykovou praxou.
Na jeho slová reagoval na Facebooku Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, ktorý zdôraznil, že v slovenčine je používanie skratky USA ustálené a všeobecne zrozumiteľné. Ide o štandardnú iniciálovú skratku, ktorá sa číta ako „ú es á“ a funguje podobne ako skratky NATO, UNESCO či WHO.
